Fuchsstadt: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B287

Fahrzeugkollision in Fuchsstadt: Zwei junge Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagabend verletzt, als eine 23-jährige Seat-Fahrerin die B 287 in Richtung Fuchsstadt befuhr und einen entgegenkommenden 22-jährigen Ford-Fahrer übersah. Der Unfall ereignete sich laut Polizei im Kreuzungsbereich, als die Seat-Fahrerin nach links abbiegen wollte.

Die junge Frau erlitt eine Kopfplatzwunde und Abschürfungen, während der junge Mann eine Schulterprellung erlitt. Beide wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Schäden am Seat wurden auf etwa 15000 Euro geschätzt, während die Schäden am Ford auf etwa 6000 Euro beziffert wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehren aus Hammelburg und Fuchsstadt leisteten Unterstützung, indem sie die auslaufenden Betriebsstoffe abbanden und bei der Verkehrsregelung halfen.

Vorschaubild: © Ingo Kramarek/Pixabay