Auch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen der Griebel Event Management GmbH (Bad Kissingen) die Klappstühle an der Fränkischen Saale aufgestellt. Mit Blick auf den Regentenbau kann es noch in dieser Woche losgehen: Der Stadtstrand in Bad Kissingen öffnet am Freitag, 4. Juni, ab 16 Uhr seine Pforten. Bewegt wurden beim Aufbau rund 170 Tonnen Sand. Beim Blick auf die Zahlen wird zudem deutlich: Die Terrasse ist 400 Quadratmeter groß, die Strandbar 20 Meter lang. Und wenn der Betrieb angelaufen ist und die Umstände es zulassen, können sich Geschäftsführer Florian Griebel und sein Team auch an die Corona-Regeln angepasste Events vorstellen, etwa Live-Veranstaltungen oder ein Outdoor-Oktoberfest.