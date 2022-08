Nach zweijähriger Pause startete am Mittwoch das 10. Bad Kissinger Weinfest auf dem Marktplatz. Bei erträglichem Sommerwetter und von der Kultband "Rossinis" schon in beste Feierlaune gebracht, eröffneten Joachim Krohn (Zametzer & Krohn) und Bürgermeister Anton Schick (DBK) das Traditionsfest gemeinsam mit der fränkischen Weinkönigin Eva Brockmann und den Winzern Florian Müller und Stefan Ruppert aus Hammelburg sowie Rainer Keller aus Ramsthal. Komödiant Martin Rassau von der Comödie Fürth verteilte als Moderator ein paar schelmische Seitenhiebe auf die Kurstadt. Gefeiert werden kann auf dem Marktplatz bis 21. August.

Auch die Weinkönigin ist da

"Ich komme immer wieder gern her", gab sich Martin Rassau (55) als Fan der Kurstadt zu erkennen. "Nirgends fühlt man sich so jung wie in Bad Kissingen." Neben Bürgermeister Anton Schick (DBK) hätte sich der Komödiant allerdings alt fühlen können, ist dieser doch drei Jahre jünger. Schick begrüßte die Festgäste im Namen der Stadt und lobte die Weine aus dem Saaletal, dem besten Stück Frankens. "Politiker lassen ungern das Mikrofon los", stichelte Rassau prompt, als Schick versäumte, das Mikrofon an Eva Brockmann weiterzureichen. "Es gibt keine bessere Gelegenheit, um 30 Weine aus dem Saaletal verkosten zu können", freute sich die 65. Weinkönigin Frankens über das Bad Kissinger Weinfest. "Nach zwei Jahren Pause haben wir es uns verdient."

Auch Veranstalter Joachim Krohn war als Event-Gastronom dankbar für das Ende "einer langen Durststrecke". Er bedankte sich bei allen an Organisation und Aufbau Beteiligten und bei Rassau als Moderator. "Ich werde in Wein bezahlt", konterte dieser prompt. "Unsere Lkw sind gerade unterwegs, um gefüllt zu werden."

Genau hingehört

Rassau wusste zu manchen Problemen der Stadt etwas anzumerken, ist er doch häufiger Besucher Bad Kissingens: "Ich darf ja auch wieder weg." So witzelte er über die seit Jahren angekündigte Modernisierung des Stadtmittelpunkts: "Der Marktplatz soll ja restauriert werden, aber niemand hat gesagt, wann."

So folgte ein Seitenhieb auf den anderen: "Roland Kaiser soll kommen. Viele Kissinger haben Urlaub genommen und sind schon weggefahren."

Auch den vorweihnachtlichen Lichterglanz der Stadt als "eine der interessantesten Veranstaltungen in Deutschland" ließ er nicht aus: "Touristen laufen mit Taschenlampen durch die Straßen auf der Suche nach dem Weihnachtsmarkt."

Comödie Fürth kommt 2023

Nach kurzen Kostproben aus dem noch bis 3. September im Innenhof des Luitpoldbades aufgeführten Musicals "My Fair Lady" überraschte Martin Rassau mit einer Ankündigung für den kommenden Sommer: Vom 2. bis 20. August 2023 präsentieren Volker Heißmann, Martin Rassau und Starsopranistin Isabel Blechschmidt mit dem Ensemble der Comödie Fürth ebenfalls im Innenhof des Luitpoldbades die Operette "Im weißen Rössl" von Ralph Benatzky.