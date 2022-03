Spaßvogel Volker Heißmann hat in virenbelasteten Zeiten ein gutes Mittel gefunden, um das Immunsystem zu stärken. "Lachen und Spaß haben" lautet seine Devise, die er beim Volkacher Kabarett Sommer Ende August gerne an alle Interessierten weitergibt. Die dritte Auflage des Spaßevents auf dem Volkacher Weinfestplatz startet am 26. August mit dem Comedian-Duo "Mundstuhl". Neun Abende tobt der Gaudi-Bär mit Größen der Kabarett- und Partyszene, ehe am 4. September Heißmann und Rassau die letzte Lachrunde einläuten.

Bei einem Pressegespräch am Dienstag im Hof des Museums Barockscheune informierten die "Munter"-Macher Volker Heißmann als künstlerischer Leiter, Marketingchef Marco Maiberger und Bürgermeister Heiko Bäuerlein über das Programm und das Drumherum. Eigentlich war der Volkacher Kabarett Sommer zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 als Ersatzveranstaltung für das abgesagte Volkacher Weinfest im August gedacht. Auch im vergangenen Jahr starteten die Entertainer vor dezimiertem Publikum aufgrund der vorherrschenden Hygieneregeln durch.

Weinselige Partymeile

In diesem Jahr wird es wieder ein Fränkisches Weinfest in Volkach geben. Vom 12. bis 16. August wird das Festgelände nach ewig gefühlter Corona-Abstinenz wieder zur weinseligen Partymeile. Zehn Tage später fällt der Startschuss für den Kabarett Sommer. Erfreulich für alle Besucher, die sich wieder auf die Kabaretttage freuen: An allen neun Veranstaltungen können jeweils 950 Leute teilnehmen. "Die dritte Ausgabe dieser Reihe in Pandemiezeiten ist schon etwas Besonderes", freut sich Maiberger. Mit im Veranstaltungsboot sitzen wieder die vielen Helfer von sieben örtlichen Vereinen. 40.000 Euro haben sie in den vergangenen beiden Jahren durch ihren ehrenamtlichen Einsatz in die Vereinskassen eingespielt. Die Unterstützung zahlreicher Sponsoren führe dazu, dass die Kosten im Rahmen bleiben, betonte der Tourismuschef.

Mit im knallroten Gummiboot sitzt auch die Stadt Volkach, die ihre Kooperation mit der Comödie Fürth und ihrem Chef Volker Heißmann bereits bis 2024 verlängert hat. "Wir haben in schwierigen Zeiten mit unserer Zusammenarbeit eine echte Win-Win-Situation erreicht", sagte Stadtoberhaupt Bäuerlein. Rückblickend schwärmte Heißmann von der Willkommenskultur an der Mainschleife: "Hier herrscht eine super Gastfreundschaft." In Volkach seien keine Verhinderer, sondern Ermöglicher am Start, lobte er die gesamte Bevölkerung. Bei den Menschen vor Ort fühlt er sich aufgehoben: " Man wird wie ein Kumpel behandelt. So etwas findet man selten."

Unbeschwert genießen

Sein Ziel auch in diesem Jahr: "Die Besucher sollen ein gutes Programm erhalten, dass ihnen das Herz aufgeht." Bedenken wegen Corona brauche man mit Blick auf 13.000 Zuschauer in den vergangenen beiden Jahren nicht zu haben: "Wir haben bewiesen haben, dass man auch in Pandemie-Zeiten unbeschwert und vollkommen sicher gemeinsam ein tolles Unterhaltungsprogramm genießen kann." Bei der Auswahl der Künstler für den Kabarett Sommer war das Comödie-Oberhaupt wählerisch: "Wer strikter Menschenfeind ist oder Antialkoholiker, wird in Volkach nicht auftreten."

So werden bei der Veranstaltung Ende August bekannte Größen auf der Bühne stehen. Viele Künstler sind bekannt aus Funk und Fernsehen. Auf das legendäre Duo Mundstuhl folgen Heißmann und Friends, Oti der Schmelzer, Bernd Stelter und Chris Böttcher. Mit seinen 75 Jahren ist Top-Star Konstantin Wecker der nimmermüde Senior in der Künstlerriege. Abba 99 werden es mit ihren Oldies richtig krachen lassen. Das Finale läuten die A-cappella-Gruppe Viva Voce sowie die Verwandlungsgenies Volker Heißmann und Martin Rassau ein.

Die Veranstaltungstermine des Volkacher Kabarett Sommers gibt es unter www.comoedie.de und www.volkach.de. Tickets sind ab 2. April über www.comoedie.de und in der Volkacher Tourist Info im Rathaus zu haben.