Zwei Jahre gab es aus der Pfarreiengemeinschaft "Am Kreuzberg, Bischofsheim" keine Wallfahrt nach Vierzehnheiligen. Bedingt durch die Corona-Pandemie musste die große Wallfahrt abgesagt werden. Im vorigen Jahr machte sich zwar eine kleine Gruppe auf den Weg von Bischofsheim zum oberfränkischen Wallfahrtsort und die zu Hause Gebliebenen kamen an den Wallfahrtstagen zu abendlichen Andachten zusammen. Doch ein rechter Ersatz für die Wallfahrt war es nicht.

In diesem Jahr nun kann die Wallfahrt wieder stattfinden. Von Freitag, 24. bis Sonntag, 26. Juni machen sich die Wallfahrer auf den Weg nach Vierzehnheiligen. Das Wallfahrtsjahr in Vierzehnheiligen steht unter dem Motto "Seht Gottes Haus auf Erden". Vor 250 Jahren wurde die Wallfahrtskirche feierlich eingeweiht und vor 125 Jahren mit dem Titel einer päpstlichen Basilika ausgezeichnet. Susanne Ehmig und Ulrike Baumeister sind schon eifrig dabei die passenden Texte, Gebete, Andachten und Impulse zusammen zu stellen. Neben dem Wallfahrtsthema werde es auch um die 14 Nothelfer gehen. In diesem Jahr werde aber ein besonders Augenmerk auf Friedensgebeten und -gedanken liegen. Innere Stärkung, Zuversicht und Hoffnung soll die Wallfahrt allen Teilnehmenden vermitteln, auch wenn zum heutigen Zeitpunkt die Hoffnung überwiegt, dass der Krieg in der Ukraine bis zur Wallfahrt beendet sein wird.

Laufen und Lesen: Eine Herausforderung

Für die Vorbeter ist so eine Wallfahrt immer eine Herausforderung. "Laufen und Lesen ist nicht so einfach. Mein Anspruch ist es, nicht zu laut zu schnaufen. Das hört man über das Mikrofon alles", berichtet Susanne Ehmig. Sie übt zwar nicht konkret und verlässt sich auf ihre Erfahrung, doch so ein bisschen Übung darf schon sein: "Wenn ich bergauf gehe, dann versuche ich schnell zu gehen und trotzdem normal zu atmen." Wichtig sei es die Texte gut leserlich auszudrucken. "Es ist schwierig zu laufen und wenn es eng gedruckt ist auch noch zu lesen."

Eine Wäscheklammer an der Mappe hilft bei Wind, dass sie Seiten nicht umgeweht werden. "Es ist wichtig jemanden rechts und links zu haben, der auf den Weg acht gibt und vor Pfützen oder Steinen warnt."

Auch die Musiker haben auf so einer Wallfahrt einen doppelten Auftrag. Laufen und musizieren kann ganz schön anstrengend werden. Edith Hüttner spielt den Bass. Das große schwere Instrument den ganzen Weg nach Vierzehnheiligen zu tragen, war ihr schon bei den vergangenen Wallfahrten zu viel. Ihr Mann Matthias trug ihr den Bass, während der Spielpausen. Eigens für die Wallfahrt hat sie sich einen Bass aus Plastik angeschafft. "Der ist nicht so schwer, wiegt nicht mal die Hälfte." Doch der große Trichter behindert ihre Sicht. "Es ist dann gut zwischen Musikerkollegen zu laufen, damit ich in der Reihe bleibe, wo ich hin gehöre." Vor der Wallfahrt müsse sie noch den Ansatz zu Hause üben. "Drei Tage spielen ist schon sehr anstrengend und belastet die Lippen." Da Edith Hüttner in keiner Musikkapelle spielt und damit auch nicht gewöhnt ist bei Festzügen oder Prozessionen zu spielen, sei der Einstieg immer etwas sportlich. "Wenn es nachts in Bischofsheim los geht, weiß ich nicht, wie ich über den Marktplatz kommen soll. Wenn wir dann aus Bischofsheim raus sind, bin ich auch dabei". Auch wenn der Bass aus Plastik ist, der Schultergurt drücke mit der Zeit auf Schulter und Hüfte und um das Instrument im Laufen zu spielen brauche sie tüchtig Luft, doch der Wallfahrt sieht sie ganz entspannt entgegen. "Es macht auch immer Spaß mit dabei zu sein."

Die Wallfahrt Schritt für Schritt Programm Die Vierzehnheiligenwallfahrt findet von Freitag, 24. Juni bis Sonntag, 26. Juni statt. Start ist am Freitag um 4.30 Uhr in Bischofsheim an der Stadtpfarrkirche. Erstes Tagesziel ist Bad Königshofen. Am zweiten Tag geht es bis Sesslach und am dritten Tag zum Wallfahrtsziel der Basilika Vierzehnheiligen. Für 15.30 Uhr ist das Wallfahrtsamt geplant.

Anmeldung Eingeladen sind alle, die sich auf den Weg nach Vierzehnheiligen machen wollen. Gepäcktransport sowie Verpflegung werden vom Team der Wallfahrt organisiert. Die Unterkünfte sollen möglichst selbst geplant werden, allerdings steht das Organisationsteam bei Bedarf hilfreich zur Seite. Die Anmeldeformulare sind in den Kirchen des Pastoralen Raums am Kreuzberg erhältlich sowie auf der Homepage www.am-kreuzberg.bistum-wuerzburg.de unter Aktuelles/Termine. Telefonische Anmeldungist bei Susanne Ehmig, Tel.: 0160/ 92251441 oder 09772/ 7112 möglich. Alle weiteren Infos erhalten Interessenten bei Elmar Reubelt, Tel.: 0151/ 41929898.