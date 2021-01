Drei-Königs-Tradition: Das Gesicht nicht schwarz malen wäre rassistisch

F idelis Kwazu ist Christ, einer von rund 90 Millionen in Nigeria. Seit zehn Jahren lebt er in Deutschland, besetzt seit 2016 eine Stelle als Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft St. Georg - Maria Ehrenberg. Als Doktor der Theologie und Philosophie kennt Kwazu natürlich die Geschichte von den Heiligen Drei Königen. Wie diese Tradition in Deutschland am Dreikönigstag begangen wird, war ihm allerdings neu. Im Interview erzählt Kwazu, wie er sie als erstes erlebte, was er von "Blackfacing" hält und warum der "Mohr" bei den Heiligen Drei Königen auf keinen Fall fehlen sollte.