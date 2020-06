Die Philharmonie Kissingen online über einen Live-Stream hören und sehen

Am Mittwoch, 24. Juni, können sich Musikliebhaber das Früh- und das Nachmittagskonzert der Staatsbad Philharmonie Kissingen online über einen Live-Stream auf Facebook, YouTube sowie unter hier ansehen. Die Konzerte werden jeweils live um 10.30 Uhr sowie um 15.30 Uhr übertragen.

Konzerte sind sowohl für Künstler als auch für Gäste ein besonderes Erlebnis: Die Atmosphäre vor Ort, die Interaktion zwischen Musiker und Gästen sowie die Live-Musik verleihen einem Konzert den besonderen Zauber. Aber nicht immer ist ein Konzertbesuch möglich, und somit erfreut sich die Konzertübertragung ins heimische Wohnzimmer immer größerer Beliebtheit.

"Die aktuelle Situation bedarf kreative Lösungen, damit viele Gäste die Konzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen genießen können", sagt Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad Bad Kissingen GmbH. "Am Mittwoch bieten wir deswegen einen Live-Stream des Früh- und Nachmittagskonzerts an. So können auch Gäste, die nicht zu den Konzerten kommen oder aufgrund der aktuell begrenzten Teilnehmerzahl nicht teilnehmen können, die Musik hören und die Musiker in Aktion erleben", so Thormann weiter.

Die Live-Streams werden am Mittwoch das erste Mal veröffentlicht und übertragen. Es ist geplant, dass eine solche Übertragung während der Saison in regelmäßigen Abständen stattfindet. Vor der nächsten Live-Übertragung werden die genauen Zeiten über die Kanäle der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH veröffentlicht.

Wer die Konzerte von Zuhause aus oder unterwegs erleben möchte, kann um 10.30 Uhr sowie um 15. 30 Uhr die Facebookseite "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit", den YouTube-Kanal "Bad Kissingen. Entdecke die Zeit" oder die Homepage hier aufrufen und den Live-Stream ansehen.