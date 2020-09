Zum Sonntag-Abend-Gottesdienst trafen sich die Haarder Gläubigen in der St. Bartholomäuskirche, um Pfarrer Dominik Kesina in den Ruhestand zu verabschieden. Im Anschluss an die Eucharistiefeier war ein gemütliches Beisammensein geplant, das wegen des starken Regens ausfallen musste. Vor 19 Jahren, am 24. September 2011 wurde Dominik Kesina in sein Amt als Pfarrer von Nüdlingen eingeführt zu dem auch die Filialkirche Haard gehört. "Ich danke Gott und Euch, dass ich fasst zwei Jahrzehnte in der Gemeinde Nüdlingen dienen durfte. Es hat mich gefreut, dass ich einer von Euch sein durfte. Es ist nicht einfach Euch zu verlassen", sagte Pfarrer Kesina mit bewegten Worten.

Er habe drei verschiedene Bürgermeister erlebt mit denen er vertrauensvoll zusammen gearbeitet habe. Ein herzliches Dankeschön galt Allen, die ihn begleitet, unterstützt und Spenden für sein Heimatland Kroatien zukommen ließen. "Ich habe viel Schönes mit Euch erlebt und werde immer in Gedanken bei Euch sein", so Kesina.

Bürgermeister Harald Hofmann dankte Pfarrer Kesina der sich 19 Jahre für die seelische Betreuung der Bürger einsetzte. Der Besuch von Alten und Kranken, oder runden Geburtstagen sei für ihn selbstverständlich gewesen, "Ich freue mich, dich kennen gelert zu haben," so der Bürgermeister. Gabi Röder, Küsterin und Vorsitzende des Pfarrgemeinderates dankte für die fruchtbare Zusammenarbeit bei den Sitzungen des Pfarrgemeinderates in angenehmer Atmosphäre und überreichte ein großes Bild ,das Pfarrer Kesina in Priesterkleidung zeigt. "Bei allem, was in und um die Kirche zu organisieren war durfte ich Dich unterstützen. Du wirst uns an vielen Stellen fehlen", stellte Gabi Röder. Sie dankte auch im Namen des Gesangvereins und des Sportvereins. Weiter eVertreter von Feuerwehr, Musikverein sowie Kirchenpfleger und Organist Sebastian Fell lobte das freundschaftliche Verhältnis.