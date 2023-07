Die Bachelorette 2023: Kandidat Yannick aus Bad Brückenau macht sechsmal die Woche Fitness

Die Bachelorette startet mit neuer Staffel am 12. Juli 2023

Kandidat Yannick aus Bad Brückenau dabei

dabei 30-Jähriger will Influencerin von sich überzeugen

will von sich Neunmal die Woche beim Sport - "schwer per Telefon zu erreichen"

Am Mittwoch, 12. Juli 2023, geht es wieder los: "Die Bachelorette" startet in die zehnte Staffel, sie wird auf dem TV-Sender RTL ausgestrahlt. In diesem Jahr darf die 27-jährige Jennifer Saro in Thailand Rosen verteilen, um sie werden 18 Kandidaten buhlen. Auch Yannick aus Bad Brückenau ist dabei.

Yannick aus Bad Brückenau ist "Bachelorette"-Kandidat 2023 - "schwer per Telefon zu erreichen"

Der 30-Jährige ist seit einem Jahr Single, heißt es in einer RTL-Pressemitteilung. Seinen Lehrerberuf habe er aufgegeben, um Sportwissenschaftler in einer psychosomatischen Klinik zu werden. "In meinem Job geht es darum, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen", erklärt er in der Mitteilung.

Dreimal die Woche spiele Yannick Fußball, sechsmal die Woche mache er Fitness und auch sonst sei er viel in Bewegung, berichtet RTL. Kulturelle Interessen seien ebenfalls vorhanden: Ob ein Ausflug ins Kino oder ins Theater, der 30-Jährige hoffe auf eine ebenso große Begeisterungsfähigkeit bei einer potenziellen Partnerin: "Sie darf aber auch gerne eine für mich neue Facette an sich haben, wie ein Hobby, das wir teilen können."

Alles in allem beschreibt sich Yannick als "unterhaltsam, hilfsbereit und offen für jede Idee". Allerdings gibt er zu, dass er "schwer per Telefon zu erreichen" sei. Ob diese Eigenschaften des Kandidaten aus Bad Brückenau die neue "Bachelorette", Instagram-Influencerin Jennifer Saro, überzeugen werden, wird sich ab dem 12. Juli 2023 zeigen. RTL+-Abonnenten können die erste Folge bereits am 5. Juli 2023 ansehen. Weitere Nachrichten aus Bad Kissingen und Umgebung kannst du in unserem Lokalressort nachlesen.