Ein Baum für den neugewählten Oberbürgermeister, das ist eine lange Tradition der Freiwilligen Feuerwehren Bad Kissingen. "Seit Ende des Zweiten Weltkriegs pflanzen wir für den jeweils neugewählten Oberbürgermeister einen Baum", erklärt Stadtbrandinspektor Harald Albert und ergänzt, "die Baumart wird so gewählt, dass sie in das Stadtbild passt". Der Pflanztermin fand zum

einjährigen Jahrestag des Amtsantritts statt: am 1. Mai 2020, teilt die Stadt in einem Pressebericht mit. "Ich habe im vergangenen Jahr einen stets freundlichen und aufgeschlossenen Oberbürgermeister kennengelernt", so Stadtbrandinspektor Harald Albert.

Besonderer Charme

Der Standort, den sich der Oberbürgermeister aussuchen durfte, war für Dirk Vogel "natürlich" der Sinnberg unterhalb des Parkfriedhofs: "Hier bin ich aufgewachsen. Im Parkfriedhof war ich Ministrant. Der Weg durch den Friedhof führte mich auch in den späteren Jahren in die Stadt hinab und hinauf." Für ihn hat der Sinnberg mit seinem steilen Anstieg und der tollen Wegeführung rund um den Berg bis heute einen besonderen Charme.

Auch der Tulpenbaum hat nun an der Ecke Vernonstraße/Massaplatz auf dem Grünstreifen seine Wurzeln geschlagen. In den Zeiten ohne Corona waren zum Anlass des Baumpflanzens für den Oberbürgermeister alle Kommandanten der Stadtteilwehren und eine Musikkapelle gekommen. Dieser große Rahmen war in diesem Jahr nicht möglich. Der Oberbürgermeister dankte den Feuerwehren sehr für dieses "großartige und hoffentlich nachhaltige Symbol seiner Amtszeit". Die Voraussetzungen stehen gut.

Der Tulpenbaum stammt ursprünglich aus dem östlichen Nordamerika und verträgt sommerliche Hitze mit zeitweiliger Trockenheit ebenso wie starken Frost. Er wird bis zu 25 Meter hoch und 15 Meter breit. Seine Blüten sind tulpenartig gelb und sehr nektarhaltig. Er ist somit für Bienen und Hummeln ideal.

Seine Blütezeit ist von Mai bis Juni. Bis allerdings dieser neue Tulpenbaum erstmals Blüten tragen wird, werden noch ein paar Jahre vergehen. Denn dafür ist eine mehrjährige Standzeit notwendig. Im Herbst färbt sich das Laub des Baumes goldgelb und damit wird er seine Umgebung schon ab diesem Herbst bereichern, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt.