Die Gemeinde Oerlenbach informiert darüber, dass sich ab sofort ein öffentlich zugänglicher Defibrillator einsatzbereit am Ortszentrum in Oerlenbach befindet. Der Standort direkt am Feuerwehrhaus wurde festgelegt, da der Defi dort gut einsehbar und erreichbar ist, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Der Platz sei übersichtlich, und jeder könne sich den Standort gut merken. Schließlich befinde er sich so in erreichbarer Nähe zum Sportplatz, zum Seniorenheim, zum Pfarrheim, zum Kindergarten, zur Schule, zum Rathaus, zur Kirche und zu diversen Veranstaltungsorten.

Der Defi sei für Kinder als auch Erwachsene geeignet. Mit ihren Spenden hätten die JU Oerlenbach, die Jugendfeuerwehr Oerlenbach, die Jagdgenossenschaft Oerlenbach sowie das Kleiderbasarteam als auch die Vereinsgemeinschaft Oerlenbach den Defi finanziert und somit möglich gemacht. Die Idee hatte Gemeinderatsmitglied Michael Kuhn. Er kümmere sich auch um die Umsetzung und sei bei weiteren Fragen rund um das Gerät Ansprechpartner. Michael Kuhn halte darüber hinaus das Gerät auch instand. red