Gegen nahezu jede Auflage verstieß der Betreiber einer Schank- und Speisewirtschaft in der Schönbornstraße in Bad Kissingen. Wie bei einer Kontrolle am Freitagabend festgestellt wurde, wurde in der Wirtschaft unter anderem gegen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutz und das Ausschenken im Thekenbereich verstoßen.

Des Weiteren betrieb der Wirt seine Gaststätte ähnlich einer Diskothek mit lauter Musik und tanzenden Gästen, während die festgelegten Sitzplätze weitgehend leer blieben.

Der Tanzbetrieb und der Thekenausschank wurden daraufhin umgehend eingestellt, die Gäste auf ihre Plätze verwiesen und über das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes belehrt. Den Wirt erwartet eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz mit einer nicht unerheblichen Geldbuße.