Burkardroth vor 1 Stunde

Baustelle

Burkardroth verbuddelt 2,5 Millionen Euro

Überflutete Keller gehören in Wollbach bald der Vergangenheit an. Derzeit lässt die Kommune den Kanal und die Infrastruktur an zwei neuralgischen Punkten austauschen. Dabei trifft Fingerspitzengefühl auf findige Ingenieurskunst.