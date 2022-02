Bad Kissingen wird zur Unesco-Welterbe-Stadt 2021 gekürt

Kurgartenensemble und historische Ereignisse bilden Fundament zahlreicher Bücher

und bilden Sommernacht, Brunnenkind, Königliches Logierhaus und Welterbe-Kalender: Diese drei Werke können wir empfehlen

Zusammen mit zehn weiteren europäischen Städten wurde Bad Kissingen im Juli 2021 zum UNESCO-Welterbe "Great Spa Towns of Europe“ ernannt. Elf weltberühmte Kurstädte aus sieben Ländern vertreten ein gemeinsames Erbe und ein Ziel: Den kulturellen Schatz für zukünftige Generationen zu bewahren. In Bad Kissingen sind vor allem das Kurgartenensemble, die politische und internationale Bedeutung durch Otto Fürst von Bismarck und die historischen Einrichtungen zur Solegewinnung maßgeblich. Daher lohnt es sich, einen genaueren Blick auf die Kurstadt zu werfen.

Sommernacht in Kissingen: Eine literarische Hommage an die Stadt

"Sommernacht in Bad Kissingen" ist ein Roman, welcher von Vincent Rahder im Jahr 2017 geschrieben wurde und eine Geschichte zu Zeiten der späten 1920er Jahre erzählt. Die Goldenen Zwanzigerjahre neigten sich dem Ende zu, und nach dem Verlust seiner Arbeit bei Gericht entschloss sich der 24-jährige Magnus Miller, für eine Woche nach Bad Kissingen zu reisen. Dort wollte er sich in erster Linie besinnen und vor allem eines zu tun: Roulette spielen.

Gerade angekommen, traf er auf den Frankfurter Juwelier Ephraim Goldmann, der ihn in das gesellschaftliche Leben des Kurorts einführte und auf die verführerische Marlene Alsen, mit ihrer Freundin Sarah. Die beiden selbstbewussten Frauen aus Berlin führten ein freizügiges Leben und feierten das Hier und Jetzt. Zusammen mit ihnen und dem schillernden Motorradrennfahrer Emil verbrachte Magnus rauschhafte Tage, während die bevorstehende Zeitenwende bereits ihre Schatten vorauswarf.

Brunnenkind: Ein Klassiker-Roman im Format eines Taschenbuches

Ein ebenso fesselnder Roman bezieht sich auf die Geschichte, welche von der Schweinfurterin Renate Eckert im Jahr 2017 geschrieben wurde. Brunnenkind vereint laut diverser Rezensionen fesselnde Elemente der Story mit den klassischen Elementen eines Romans, was dafür sorgt, dass sich das Werk sehr gut lesen lässt.

Nachdem Ilka Maurers Welt über Nacht durch einen Unfall ihres Vaters, der letztlich ins Koma fällt, aus den Fugen gerät, beginnt sie, nach ihren Wurzeln zu forschen. Die Spur führt nach Bad Kissingen und zur Familie von Hohenbach. Bald muss sie erkennen, dass ihre Recherchen nicht nur boykottiert, sondern immer gefährlicher werden. Jemand ist offenbar wild entschlossen, dunkle Familiengeheimnisse zu bewahren und schreckt auch vor Mord nicht zurück. Ilka begegnet dem charismatischen Arzt Dr. Paul Lindwasser, der sie bei ihrer Suche unterstützt. Doch welche Rolle spielt er wirklich und kann sie ihm, kann sie überhaupt noch jemandem trauen?

Das Königliche Logierhaus in Bad Kissingen

Die Publikation behandelt Baugeschichte, Erscheinungsbild, Nutzung und Bedeutung des Königlichen Logierhauses in Bad Kissingen. Eine vergleichbare Fürstenherberge ist in deutschen Kurorten des 19. Jahrhunderts bislang nicht bekannt. Sie steht in der Tradition der Bade- und Kurschlösser, die in den Fürstenbädern während des 16. bis 18. Jahrhunderts errichtet worden sind, zeigt aber in der multifunktional angelegten Nutzung eine für das 19. Jahrhundert charakteristische Weiterentwicklung. In seiner Gestaltung war der Bau in Kissingen nicht nur singulär, sondern wurde vorbildhaft.

Er sollte die weitere Entwicklung des Logierhausbaus in Bad Kissingen und anderen Kurorten entscheidend prägen und wurde auch für die zahlreichen privaten Neubauten zum geschmacklichen Vorbild. Das Gebäude dokumentiert darüber hinaus in seinen im Wesentlichen erhaltenen inneren Strukturen die besondere Bedeutung von Bad Kissingen als gesellschaftlichem Treffpunkt im Fokus der bayerischen Königsfamilie und ist ein anschauliches Zeugnis vom Anspruch Kissingens als Weltbad.

Der Unesco-Titel soll mehr Gäste nach Bad Kissingen bringen. Der Stadtrat berät hierfür, wie es weiter geht. Geschäftsleute und Hoteliers sehen jedoch einige Baustellen bei Infrastruktur und Vermarktung.