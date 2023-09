Bei einem Unfall mit einem Rettungswagen sind in Münnerstadt sechs Menschen verletzt worden.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Bad Kissingen fuhr der Rettungswagen am Montagmorgen (04. September 2023) gegen 10 Uhr von Nüdlingen kommend an die Einmündung der B 287 / St 2445 heran, um nach links Richtung Münnerstadt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das auf der St 2445 von Münnerstadt in Richtung Schweinfurt fuhr.

Rettungswagen kollidiert bei Münnerstadt mit Auto - Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Die sechs leicht Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesundheitszustand des Patienten in dem Krankenwagen, der beim Unfall auf dem Weg in ein Krankenhaus war, wurde durch die Kollision nicht verschlechtert. Während der Unfallaufnahme war die Staatsstraße circa zwei Stunden lang gesperrt. In dieser Zeit übernahmen die Feuerwehren aus Burghausen, Bad Kissingen und Münnerstadt die Verkehrsregelung. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mehreren 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa