Update vom 02.08.2023,: Tritte bei Schlägerei" als potenziell lebensgefährlich eingestuft - Verdächtige in Untersuchungshaft

Nach intensiven Ermittlungen haben Beamte der Polizei Hammelburg mit Unterstützung der Zentralen Ergänzungsdienste Schweinfurt am Mittwochmorgen (02. August 2023) einen 34-Jährigen und einen 20-Jährigen festgenommen. Beiden wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer gemeinsamen Presseerklärung bestätigten.

Grund dafür ist eine "Massenschlägerei" vom 19. Februar 2023, bei der fünf Menschen zwischen 32 und 59 Jahren, sowie zwei Polizisten, verletzt wurden. Nachdem es den Einsatzkräften gelungen war, die teils alkoholisierten Beteiligten zu trennen, wurde gegen gleich mehrere Männer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen zwei Verdächtige ergab sich der Tatverdacht, gemeinschaftlich auf einen am Boden liegenden Geschädigten eingeschlagen und eingetreten zu haben. Dabei wurden die Tritte nach Abschluss der Ermittlungen als potenziell lebensgefährlich eingestuft.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt erwirkte in der Folge beim Amtsgericht Haftbefehle gegen die beiden Tatverdächtigen. Die beiden Männer wurden noch am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Haftbefehle wegen versuchten Totschlags aufrechterhielt. Der 34-Jährige und der 20-Jährige sitzen deshalb nun in Justizvollzugsanstalten ein.

Ursprüngliche Meldung vom 20.02.2023, 11.42 Uhr: "Massenschlägerei" nach Faschingsparty - Rund 15 Personen schlagen aufeinander ein

Bei einer Massenschlägerei mit fünfzehn beteiligten Personen mussten am Sonntagabend (19. Februar 2023) gegen 20.45 Uhr Polizei und Rettungsdienst eingreifen. Vor Ort mussten die Einsatzkräfte mehrere erheblich alkoholisierte Personen, die aufeinander einschlugen, trennen. Das berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken.

Schließlich gelang es den Polizisten, die Kontrolle über die angeheizte Situation zu erlangen.

Hammelburg: Mehrere Personen verletzt - einige leisten Widerstand bei Festnahme

Durch die Schlägerei erlitten fünf Personen im Alter zwischen 32 und 59 Jahren Verletzungen, die zum Teil medizinisch versorgt wurden. Drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Diese leisteten heftigen Widerstand gegen die Beamten, welche dadurch ebenfalls verletzt wurden.

Nun ermittelt die Polizeiinspektion Hammelburg zur Ursache der Auseinandersetzung. Gegen die Festgenommenen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

