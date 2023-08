In der Nacht zum Donnerstag (10. August 2023) rief eine betrunkene Frau bei der Polizei an, nachdem sie sich in einer Kleingartenanlage in Hammelberg verlaufen hatte.

Die Frau meldete sich kurz vor Mitternacht bei der Polizei und gab an, völlig orientierungslos in einer Kleingartenanlage zu sein. Genauer konnte sie ihren Standort nicht beschreiben.

Orientierungslos wegen Trunkenheit: Polizei bringt alkoholisierte Frau "nach Hause"

Nachdem das Gebiet eine Stunde lang abgesucht worden war, fanden Einsatzkräfte die Frau ebenso wie ihren männlichen Begleiter, der in einer der Hütten eingeschlafen war.

Wie sich herausstellte, hatten die beiden zuvor in der Gartenanlage Alkohol getrunken. Der Mann hatte die Frau daraufhin schlafend im Freien zurückgelassen.

Die Polizisten brachten die Frau zu dem Gartenhäuschen, damit die beiden dort ihren Rausch ausschlafen konnten.

Vorschaubild: © m.mphoto/Adobe Stock