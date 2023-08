Zu einem schweren Fahrradunfall kam es am Mittwochmorgen (23. August 2023), gegen 07.15 Uhr, wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen mitteilte.

Ein 15-Jähriger fuhr mit seinem Rad von der Kurhausstraße kommend den Fahrradschutzstreifen in Fahrtrichtung der Würzburger Straße. Hierbei übersah er jedoch die rot leuchtende Ampel. Ein Autofahrer fuhr zur selben Zeit den Ostring von der Südbrücke kommend in Fahrtrichtung Schwimmbadstraße.

Rote Ampel übersehen: Junge (15) schwer verletzt

Dabei prallte der Junge mit seinem Fahrrad gegen die Fahrertür des Fahrzeugs. Durch den Zusammenstoß fiel der 15-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Beim Unfall trug er keinen Fahrradhelm. Der Autofahrer blieb bei der Kollision unverletzt.

An dem Fahrrad entstand augenscheinlich nur ein geringer Schaden in Form von Kratzspuren an Lenkergriff und Sitz. Beim Auto entstand durch den Zusammenstoß eine größere Delle in der Fahrertür. Zur weiteren Behandlung wurde der Junge mit dem Helikopter in eine Kinderklinik in Würzburg gebracht.

