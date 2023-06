Bad Kissingen : Café Kaiser durch Brand am Landratsamt stark beschädigt - " ganzes Café war schwarz "

In einem Müllraum des Landratsamts Bad Kissingen war am Mittwochabend (28. Juni 2023) gegen 22 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Obwohl ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude Berichten der Polizei zufolge noch rechtzeitig verhindert werden konnte, sei im angrenzenden Café Kaiser ein enormer Sachschaden entstanden, wie Geschäftsführer Nicolas Borst jetzt gegenüber inFranken.de berichtet. Dass Schlimmeres überhaupt noch rechtzeitig abgewendet werden konnte, sei demnach auch aufmerksamen Anwohnern zu verdanken, die die Rauchschwarten rechtzeitig bemerkten und die Feuerwehr alarmierten. Wie die Polizei am Freitag (30. Juni 2023) bekannt gab, könne aktuell nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand mutwillig gelegt wurde.

Café Kaiser in Bad Kissingen trifft Brand an Landratsamt hart: Inhaber erklärt - das ist das Ausmaß des Schadens

"Der Müllraum des Landratsamts grenzt direkt an unsere Lagerräume", erklärt Borst. Das Feuer habe demnach zwar nicht auf benachbarte Gebäude, jedoch sehr wohl auf den sich im selben Gebäude befindlichen Lagerraum des Cafés übergegriffen, wie er gegenüber inFranken.de berichtet. "Durch das Feuer, den Rauch und den ganzen Ruß ist dort alles kaputt, das mussten wir jetzt alles wegschmeißen", ärgert er sich. Dass er dabei noch von Glück reden kann, dass die Flammen nicht auf das Café übergegriffen haben, dürfte für ihn aber nur ein geringer Trost sein. Allein der Rauch habe demnach nämlich einen gewaltigen Schaden angerichtet.

Das sei ihm bereits relativ schnell, nachdem er vor Ort eingetroffen war, bewusst geworden, wie er erzählt. "Da hast du die Hand vor Augen nicht gesehen", erinnert sich der Café-Betreiber. "Alles war komplett voll mit Rauch". Noch deutlicher habe sich das komplette Ausmaß des Schadens dann am Tag darauf gezeigt, als sich der Rauch weitestgehend gelegt hatte. "Das ganze Café war schwarz, überall war Ruß", berichtet Borst.

"Wir haben dann erstmal den ganzen Tag geputzt", erklärt er. "Kaffeebecher, unsere Pralinen, Gebäck - alles, was mehr oder weniger offen herumstand, mussten wir wegschmeißen", klagt der Café-Betreiber. Immerhin habe man es zu seiner Freude aber geschafft, heute (30. Juni 2023) schon wieder zu öffnen. "Wir haben gerade alle möglichen Lüfter überall herumstehen, um den Rauchgeruch wieder einigermaßen herauszubekommen", erklärt Borst. Das sei glücklicherweise auch weitestgehend gelungen. Wie es zum Ausbruch des Feuers gekommen ist, wird nun von der Kriminalpolizei Schweinfurt untersucht.

"Kann aktuell nicht ausgeschlossen werden": Polizei erwägt Brandstiftung - wer hat etwas beobachtet?

Wie die Polizei am Freitag (30. Juni 2023) bekannt gibt, kann zum aktuellen Ermittlungsstand eine Brandlegung in Bad Kissingen nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt bittet deshalb nun auch die Bevölkerung um Mithilfe und wendet sich mit folgenden Fragen an die Öffentlichkeit:

Wer hat am Mittwochabend insbesondere in der Zeit von 18 Uhr bis 22 Uhr verdächtige Personen gesehen, die sich im Bereich des Landratsamtes aufgehalten haben?

Wer hat sonst verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten?

Die Polizei bittet Zeugen dringend darum, sich mit der Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 in Verbindung zu setzen.