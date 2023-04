Bad Brückenau vor 1 Stunde

Unglück bei Ausflug

Schockmoment auf Radtour: Kinderanhänger mit sieben Monate altem Baby löst sich aus Halterung

Am Freitag machten die Eltern zusammen mit ihrem Baby in Bad Brückenau eine Radtour. Das sieben Monate alte Kleinkind befand sich in einem Radanhänger. Dieser löste sich plötzlich aus der Halterung - und kippte um.