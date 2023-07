Ein Autofahrer ist auf der A7 bei Bad Kissingen bewusstlos geworden und deshalb von der Fahrbahn abkommen.

Der 37-Jährige war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend (27. Juli 2023) gegen 20.30 Uhr in Fahrtrichtung Füssen/Reutte unterwegs, als er das Bewusstsein verlor und in der Folge gegen die Mittelschutzplanke eines Baustellenbereichs stieß. Lediglich die schnelle Reaktion der Beifahrerin verhinderte Schlimmeres. Die 20-Jährige konnte den Wagen in der Spur halten, "indem sie beherzt das Lenkrad in ihre Hände nahm", heißt es im Bericht der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck.

Als der Fahrer wieder das Bewusstsein erlangte, könnte er das Auto sicher zur Tankraststätte Rhön-West fahren. Der dort verständigte Rettungsdienst sorgte dafür, dass der 37-jährige schnell in ein Krankenhaus in Bad Kissingen zur weiteren medizinischen Untersuchung gebracht wurde. Die Polizei kümmerte sich währenddessen um die Unfallaufnahme und verständigte die Autobahnmeisterei Oberthulba zur Wiederherrichtung der Leitplanke.

Bei dem Vorfall entstand an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro

