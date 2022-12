Wenn es draußen wieder kälter wird und vielleicht auch die ersten Schneeflocken vom Himmel rieseln, weiß man in Bad Kissingen, dass es Zeit ist, den Kissinger Winterzauber einzuläuten. Wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH erklärt, sorge das Kulturspektakel auch dieses Jahr vom 16. Dezember 2022 bis zum 7. Januar 2023 so wieder für zauberhafte Momente.

„Der Kissinger Winterzauber ist jedes Jahr eines der Highlights in unserem Kulturprogramm. Durch die abwechslungsreichen Veranstaltungen und den musikalischen Stilmix, ist für jeden Geschmack etwas dabei“, freut sich Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Bei insgesamt 16 Veranstaltungen werden den Zuschauer*innen Vielfältigkeit, Meisterklasse und Unterhaltung geboten. Drei Wochen lang können sich Interessierte auf klassische Musik, Ausnahmekünstler*innen, tänzerische Darbietungen und musikalische Comedy freuen – Erlebnisse, die den Kissinger Winterzauber einzigartig und unvergesslich machen werden.

Alle Veranstaltungen im Überblick

Traditionell eröffnet das Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen den Kissinger Winterzauber. Am Freitag, 16. Dezember kann sich das Publikum ab 19:30 Uhr im Max-Littmann-Saal auf einen abwechslungsreichen Auftritt voller bunter Melodien freuen.

Mit dem Programm „Alle Jahre wilder“ präsentiert das Ensemble Wildes Holz am Samstag, 17. Dezember eine Kombination aus Blockflöte, Akustikgitarre, Kontrabass und einer ordentlichen Portion Rock ‚n‘ Roll. Die drei Musiker zeigen ab 19:30 Uhr im Max-Littmann-Saal, wie man Virtuosität und Trash, Romantik und Disko so miteinander verbindet, dass eine irrwitzige (Weihnachts-)Musik entsteht.

Philipp Mohr und Tim Weidig zeigen sich am Sonntag, 18. Dezember als Duo „zweiPLUSeins“. Überwiegend als eine Einheit agierend, schaffen die beiden Musiker es trotz der kleinen Besetzung die ganze Dynamik und Vielseitigkeit der Percussion-Instrumente zu vermitteln. Bei ihrer Musik bewegen sie sich durch unterschiedlichste Epochen und Stilrichtungen und bieten Zuschauer*innen dadurch ein abwechslungsreiches Konzerterlebnis auf höchstem Niveau. Ihre musikalische Energie und Spielfreude kann das Publikum ab 10:30 Uhr im Rossini-Saal bewundern.

Am Sonntag, 18. Dezember stimmen die Chöre der Pfarreiengemeinde Herz-Jesu musikalisch auf die Festtage ein. Bei der Europäischen Weihnacht geben verschiedene Chorgruppen ihr breitgefächertes Repertoire mit europäischer Herkunft zum Besten. Die Herz-Jesu-Kirche wird bei dieser Veranstaltung ab 19:30 Uhr von weihnachtlichen Klängen erfüllt.

Tina Teubner geht die Vorweihnachtszeit mit ihrem Programm „Stille Nacht bis es kracht“ humorvoll an. Am Mittwoch, 21. Dezember präsentiert sie ab 19:30 Uhr im Kurtheater Liederkabarett zur Weihnachtszeit – mit einer gewissen Portion an Unfug. Für stimmungsvolle musikalische Untermalung am Klavier sorgt an ihrer Seite der mehrfach prämierte Musiker Ben Süverkrüp.

Die Bühne des Max-Littmann-Saals wird am Freitag, 23. Dezember beim großen Weihnachtskonzert hochkarätig besetzt. Christian Wolff, die Regensburger Domspatzen, das Blechbläsersextett Ensemble Classique sowie eine Harfenistin bereiten dem Publikum ein musikalisches Erlebnis der besonderen Art. Bei der Alpenländischen Weihnacht gelingt es in genialer Weise die biblische Handlung der Geburt Christi mit der alpenländischen Landschaft und Kultur zu verbinden. Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr.

Am Sonntag, 25. Dezember gibt es Festliches für Trompete und Orgel zu hören. Der Trompetensolist Michael Lindner und Organist Burkhard Ascherl präsentieren ab 19:30 Uhr ein vielseitiges Konzert in der Herz-Jesu-Kirche. Das Publikum kann sich auf musikalischen Genuss und kurzweilige Stunden freuen.

Die beiden jungen Musiktalente Olivia Bergmann und Benjamin Lukas Bächler zeigen am Montag, 26. Dezember eine außergewöhnliche musikalische Vereinigung von Saxofon und Klavier. Bei der Matinée classique begeistern sie mit Leichtigkeit, Eleganz und Harmonie. Das Programm „Von Schwermut, Leichtmut und Übermut“ beginnt um 10:30 Uhr im Rossini-Saal.

Ebenfalls am Montag, 26. Dezember können sich Zuschauer*innen ab 17 Uhr im Kurtheater auf die Aufführung des berühmten Ballettstücks „Der Nussknacker“ freuen. Untermalt mit der traumhaften Musik von P. I. Tschaikowsky sorgt der perfekte Tanz, die Faszination sowie die Eleganz und Schönheit des klassischen Balletts gemeinsam mit den prachtvollen Kostümen und den wunderschönen Bühnenbildern für einen wahrhaft zauberhaften Abend.

Harfenzauber mal zwei heißt es am Dienstag, 27. Dezember im Rossini-Saal. Besucher*innen kommen bei diesem außergewöhnlichen Konzert in den seltenen Hörgenuss von gleich zwei Harfenistinnen. Die renommierten Solistinnen Silke Aichhorn und Regina Kofler nehmen ihr Publikum ab 19:30 Uhr mit auf eine musikalische Reise – von der Moldau, weiter nach Wales bis hin zur französischen Romantik.

Die atemberaubenden Klänge der südkoreanischen Starpianistin Younee erfüllen am Mittwoch, 28. Dezember ab 19:30 Uhr den Rossini-Saal. Die bundesweit gefeierte Komponistin und Singer-Songwriterin begeistert mit ihrer überwältigenden Improvisationskraft ihre Zuschauer*innen und überzeugt mit ihrer eigenen Stilart „Free Classic & Jazz“ auf ganz besondere Weise.

Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten lassen am Donnerstag, 29. Dezember die 20er und 30er Jahre aufleben. An diesem Abend kommen nicht nur zeitgenössische Schlager sondern auch Hits aus der „Neuen Deutschen Welle“ im klassischen 20er Jahre-Stil daher, klingen dabei aber keinesfalls verstaubt. Zuschauer*innen können ab 19:30 Uhr im Max-Littmann-Saal mit dem Programm „Die neuen zwanziger Jahre“ ein Konzert erleben, in dem es vor atemberaubender handgemachter Musikalität nur so sprüht.

Eine mitreißende Show gespickt mit Elementen aus Breakdance, Hip Hop, Popping, Contemporary und Artistik wird Besucher*innen am Freitag, 30. Dezember geboten. Bei „Golberg Moves – Bach goes Breakdance“ wird kreativ die Geschichte von Johann Sebastian Bach erzählt, der in die Welt der Videospiele eingeführt wird. Das Publikum erwartet ab 19:30 Uhr im Kurtheater eine durchgehende Storyline, spektakuläre Showacts und insgesamt ein fulminanter Abend.

Das neue Jahr 2023 startet am Sonntag, 1. Januar humorvoll mit dem Neujahrskonzert des Ensembles Blechschaden. Präsentiert wird im Max-Littmann-Saal ab 17 Uhr ein unterhaltsamer Melodien-Cocktail aus verschiedenen musikalischen Genres. Professionelle Musiker*innen zeigen dem Publikum die spaßige Seite der Musik und wie jede Art von Musik zum Vergnügen werden kann, wenn man sie nur richtig darbietet – also unkonventionell.

„Es wird ja immer schöner“ sagen sich am Freitag, 6. Januar im Rossini-Saal die Schöne Mannheims. Die Musikerinnen bestechen durch einen Mix aus Comedy, Musikkabarett, starken Stimmen und schauspielerischen Glanzleistungen. Ab 19:30 Uhr katapultieren die Künstlerinnen ihr Publikum in extreme Gefühlswelten – manchmal sogar in ein und demselben Lied, denn nichts ist vor den Vieren sicher. Das neue Programm strotz von neu interpretierten Krachern der Pop- oder besser der Musikgeschichte.

Das große Finale des diesjährigen Kissinger Winterzaubers bestreitet am Samstag, 7. Januar das Symphonieorchester des Nationaltheaters Prag gemeinsam mit einem der begabtesten tschechischen Pianisten Marek Kozák. Um 19:30 Uhr verwandelt sich der Max-Littmann-Saal in die glanzvolle Kulisse eines unvergesslichen Konzertabends unter dem Dirigat von Petr Vronský. Dabei erwartet die Zuschauer*innen die Darbietung von bedeutenden Werken der Romantik, kurzweilige Stunden sowie musikalische Momenten, die unter die Haut gehen.

Alle Informationen und Termine des Kissinger Winterzaubers sind online unter www.kissingerwinterzauber.de aufgelistet.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.