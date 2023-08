Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 30.03.2022 beschlossen, den Bebauungsplan „Prinzregentenpark“ aufzustellen mit gleichzeitiger Änderung des Flächennutzungsplans im Parallelverfahren. Auf dieser bislang untergenutzten Fläche des ehemaligen Güterbahnhofs soll ein neues Stadtquartier entstehen. Ziel ist ein urbanes Quartier mit modernem und attraktivem Wohnraum an einem zentralen Standort in der Stadt, direkt angrenzend an den Bahnhof und zur Innenstadt. Als Nutzungen sollen hochwertige Wohnangebote entstehen, ergänzt durch Verkaufsflächen, Gastronomie und Gewerbe. Geplant ist die Reaktivierung der denkmalgeschützten ehemaligen Güterhalle für gewerbliche und kulturelle Zwecke mit einer möglichen Erweiterung für hochwertige Büroflächen in Form eines Ergänzungsbaus im Eingangsbereich des Quartiers an der Kreuzung Prinzregenten-, Menzel-, Bahnhof- und Bergmannstraße.

Bedingt durch Änderungen im Bebauungsplan und in der 23. Änderung des Flächennutzungsplans ist eine erneute öffentliche Auslegung erforderlich.

Die Gesamtfläche des Geltungsbereiches beträgt ca. 5,2 Hektar und umfasst die Grundstücke Fl.-Nr. 423/1* (Teilbereich Prinzregentenstraße), 2172* (Teilbereich Menzelstraße), 2440/11* (Teilbereich Bahnhofstraße), 2375* (Teilbereich Bergmannstraße), 2441/1* (Teilbereich Parzelle an Kreuzungssituation Nord / Zufahrt Parkplatz), 2440/23, 2443, 2383, und 2383/4 (* nur Teilflächen), der Gemarkung Bad Kissingen.

Begrenzt wird die Fläche im Westen durch die Bahngleise des Kopfbahnhofes, im Osten bzw. Süden durch den Ostring und im Norden durch die Bergmannstraße.

Einsichtnahme für alle Bürgerinnen und Bürger möglich

Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 26.07.2023 liegt der Entwurf des Bebauungsplans sowie des Flächennutzungsplans mit allen weiterführenden Unterlagen in der Zeit vom 14.08.2023 bis 14.09.2023 gemäß § 4a Abs. 3 BauGB während der üblichen Dienststunden im Feserhaus, Bad Kissingen, Rathausplatz 4, Erdgeschoss, zur Einsichtnahme öffentlich aus. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben.

Es wird auch auf die ebenfalls öffentliche Bereitstellung aller Unterlagen des Bebauungsplans „Prinzregentenpark“ und der gleichzeitigen Änderung des Flächennutzungsplans auf www.badkissingen.de/aktuelle-auslegungen-bp hingewiesen.