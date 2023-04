Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, werden in der Würzburger Straße auf Höhe des neuen Postverteilungszentrums die Bordsteine abgesenkt und gleichzeitig die Fahrbahn erneuert. Während der Baumaßnahme ist die Fahrspur stadtauswärts in der Zeit vom 28. April bis 05. Mai gesperrt. Die Zufahrt zu McDonalds ist in der Zeit nur über die Oskar-von-Miller-Straße möglich.

Verkehrsbehinderungen sind während der Baumaßnahmen leider nicht auszuschließen. Ortskundige Autofahrer werden deshalb gebeten, den Bereich zu umfahren.

Sobald diese Maßnahme abgeschlossen ist, finden die Erschließungsarbeiten in der Oskar-von-Miller-Straße statt. Diese Arbeiten sind vom 08. bis 19. Mai geplant. Hierfür muss der Bereich teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Fahrzeuge bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Während der Bauarbeiten in der Oskar-von-Miller-Straße vom 08. bis 19. Mai wird die in der Oskar-von-Miller-Straße befindliche Bushaltestelle der Linie 2 nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, als Ersatz die Bushaltestellen der Linie 7 in der Würzburger Straße zu nutzen.

Für die LKW-Fahrer, die im Besitz einer Parkerlaubnis für den Parkplatz Eissporthalle sind, wird eine Umleitung eingerichtet.