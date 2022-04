Für das bevorstehende Ferien-Programm der Stadt Bad Kissingen braucht es noch ein Titelbild. Darüber darf jetzt abgestimmt werden. Über 150 Bilder sind aktuell auf der städtischen Homepage zu finden.

Das Thema in diesem Jahr lautete "On the Road again! Zeig uns wie du gemeinsam mit dem JuKuZ-Bus endlich wieder auf Tour gehst!". Angelehnt ist das Ganze an die bevorstehenden Pfingstferien, in denen der Bus des Jugend- und Kulturzentrums durch die verschiedenen Ortsteile Bad Kissingens tourt und dort verschiedene Spielangebote für alle Kinder und Jugendlichen bereitstellt. Unterstützt wird das Programm hierbei von den örtlichen Vereinen.

Alle eingereichten Kunstwerke sind unter www.badkissingen.de/malwettbewerb veröffentlicht. Dort kann online bis Freitag, den 13. Mai 2022 für die einzelnen Bilder abgestimmt werden.

Das Gewinnerbild ziert dann nicht nur das neue Ferien-Spaß-Programm im Sommer, sondern die Gewinnerin oder der Gewinner kann dann auch kostenlos an allen Veranstaltungen der Stadtjugendarbeit in den Sommerferien teilnehmen.