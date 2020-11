Nach 37 Jahren wurde Monika Grom aus Nüdlingen aus ihrem aktiven Arbeitsleben in die wohlverdiente Freiphase der Altersteilzeit verabschiedet. Ihr Weg begann 1983 in der damaligen Raiffeisenbank Bad Bocklet-Burkardroth. In einer sehr persönlichen Rückschau skizzierte Vorstand Rainer Geis den beruflichen Werdegang seiner Kollegin: "Die Bank in Aschach war dein Zuhause, da wurde gebucht und mit spitzem Bleistift hantiert", erinnerte er. 1992 wechselte Grom nach Münnerstadt, 2002 nach Bad Brückenau. Hier blieb sie bis zum Eintritt in die Freiphase. Ihre zuverlässige und beständige Arbeitsweise, verbunden mit großer Loyalität und Hilfsbereitschaft machte sie im Kollegenkreis sehr beliebt. Über Jahre hinweg war sie in der Abteilung Marktfolge Passiv zuständig für die Datenkontrolle: "Du warst hier unverzichtbar". Die letzten Jahre sorgte sie im Zahlungsverkehr für reibungslose Arbeitsabläufe. Abteilungsleiter Michael Scheiner bedauerte den Weggang einer so "liebenswerten Persönlichkeit" und wünschte ihr alles Gute. "Die Kolleginnen und Kollegen werden mir fehlen", sagt Monika Grom. Sie ist dankbar für ein wirklich gutes Miteinander, freut sich nun auf mehr Zeit für Dinge, die bisher zu kurz kamen.