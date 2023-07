Pünktlich zu Beginn der Hauptreisezeit hat die Stadtbücherei Bad Kissingen eine Vielzahl neuer Reiseführer angeschafft. Es gibt die passenden Titel für Citytrips, Wochenendtouren oder längere Reisen innerhalb Deutschlands, die Leserinnen und Leser erwartet aber auch ein großes Angebot für Ziele in ganz Europa. Fans von Wohnmobilreisen können sich über die besten Stellplätze und Routen in Deutschland und Europa informieren. Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, sind neu im Angebot die besonders robusten Bikeline-Radtourenbücher zu den beliebtesten Radtouren. So kommen auch die Daheimgebliebenen auf ihre Kosten.

Spiele für Nintendo Switch in der Bücherei

Mit einem gültigen Bibliotheksausweis können ab sofort Konsolenspiele für die Nintendo Switch für zwei Wochen ausgeliehen werden. Fast 40 Titel warten darauf, ausgeliehen und zuhause ausprobiert zu werden. Das Angebot wird laufend erweitert. Immer aktuell ist auch das Angebot an Tonies und DVDs in der Stadtbücherei. Blockbuster wie Avatar – The Way of Water stehen kurz nach Erscheinen zur Ausleihe bereit.

Erweitertes Zeitschriftenangebot

Das Zeitschriftenangebot der Stadtbücherei wird ständig bearbeitet und erweitert. Liebhaber von Aktivitäten in der Natur können sich Anregungen im Magazin Outdoor holen, einer von vielen neuen Zeitschriften, die in der Stadtbücherei zur Ausleihe bereitstehen. Neu im Angebot ist etwa GEOlino, ein Magazin für junge Entdeckerinnen und Entdecker. Wertvolle Ratschläge für die körperliche und seelische Gesundheit finden Interessierte in Natur & Heilen. Spannung wird in ZEIT Verbrechen garantiert, dem Heft zu einem der beliebtesten Podcasts Deutschlands.

Längere Leihfrist für Hörbücher, Spiele und DVDs

Wie in jedem Jahr wird die Leihfrist für Hörbücher, Spiele, Zeitschriften und DVDs ab sofort bis zum Ende der Sommerferien von zwei auf vier Wochen erhöht. Spiele für Nintendo Switch sind hiervon ausgenommen. Dank der Onleihe und der Streamingdienste Freegal und Filmfriend kann das Angebot der Stadtbücherei auch im Urlaub auf einem mobilen Endgerät genutzt werden.

Das Team der Stadtbücherei ist auch während der Sommerferien für alle Daheimgebliebenen durchgehend zu den gewohnten Öffnungszeiten da. Infos zur Onleihe und dem weiteren Angebot der Stadtbücherei unter www.badkissingen.de/opac.