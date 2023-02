Bad Kissingen: "Kissinger Sonne" leidet unter Liquiditätsproblemen

leidet unter Ambulanter Pflegedienst aus Reiterswiesen hat Insolvenzantrag gestellt

aus Reiterswiesen Das passiert mit dem Geschäftsbetrieb - Insolvenzverwalter schildert Lage

mit dem - Mitarbeiter bereits vorab informiert - was wird aus den Patienten?

Die Kissinger Sonne GmbH & Co. KG befindet sich offenkundig in einer schwierigen wirtschaftlichen Lage. Der ambulante Pflegedienst mit Sitz im Bad Kissinger Stadtteil Reiterswiesen hat einen Insolvenzantrag gestellt. Das geht aus einer Pressemitteilung der Pluta Rechtsanwalts GmbH vom Donnerstag (2. Februar 2023) hervor. Das Amtsgericht Schweinfurt hat bereits die vorläufige Insolvenzverwaltung über das Vermögen des Pflegedienstleisters angeordnet. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Pluta-Anwalt Peter Roeger bestellt.

Bad Kissingen: "Kissinger Sonne" kämpft mit finanziellen Schwierigkeiten - Pflegedienst ist insolvent

"Der Geschäftsbetrieb läuft uneingeschränkt fort", wird Roegner in der Mitteilung seiner Kanzlei zitiert. Dies bedeute, dass "alle Patienten gut versorgt" seien und weiterhin von den Mitarbeitern wie gewohnt betreut würden. "Zusammen mit meinem Team kümmere ich mich derzeit um die Vorfinanzierung des Insolvenzgeldes", berichtet der vorläufige Insolvenzverwalter.

Die Gehälter der 45 Mitarbeiter werden laut Kanzleiangaben wie gewohnt ausgezahlt. Die Beschäftigten der "Kissinger Sonne" seien von den Verantwortlichen bereits zuvor über den aktuellen Stand informiert worden. "Wir verschaffen uns derzeit einen Überblick über die finanzielle Lage und werden sämtliche Sanierungsoptionen für den Betrieb prüfen", so der Restrukturierungsexperte weiter.

Grund für die Stellung des Insolvenzantrags sind demnach Liquiditätsschwierigkeiten. Die derzeit "hohen laufenden Kosten" beeinflussen laut Pressemitteilung die Umsatz- und Erlösstruktur. Der Inhaber des unterfränkischen Pflegedienstleisters kündigt indessen Hilfestellung an. "Das Team ist motiviert, was mich sehr freut", wird Geschäftsführer Oliver Klöcker zitiert. "Wir werden den vorläufigen Insolvenzverwalter bestmöglich unterstützen."

Kissinger Sonne seit über 20 Jahren als Anbieter im Pflege- und Betreuungsbereich tätig

Die "Kissinger Sonne" bietet laut eigener Webseite seit mehr als 20 Jahren professionelle Pflege, Betreuung und Hilfe im Alltag in Bad Kissingen und Umgebung an. Auch in Schweinfurt ist das Unternehmen tätig. Zu den Leistungen zählen laut Firmenangaben die ambulante Pflege, Unterstützungsleistungen im Haushalt wie Einkäufe oder auch die Tagespflege.

Es gebe zudem eine Pflege-WG, in der Pflegebedürftige im Rahmen einer Langzeit- oder Kurzzeitpflege umfassend versorgt werden. Bei der Pluta Rechtsanwalts GmbH handelt es sich um eine international tätige Sanierungs- und Restrukturierungsgesellschaft mit zahlreichen eigenen Niederlassungen in Deutschland, Italien und Spanien.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Ulm. Wie, beziehungsweise, ob es mit der "Kissinger Sonne" weitergeht, wird die Zukunft zeigen.

Ebenfalls interessant: Lockerung bei Besuchsregeln in Bad Kissinger Krankenhäusern - Zeiten normalisieren sich