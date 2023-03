Bad Kissinger "Schuberts Weinstube": Pächter hören auf

"Riesige Hindernisse" - Betreiber-Paar spricht von Herausforderungen

"Schuberts Weinstube" in der Kirchgasse 2 in Bad Kissingen ist ein Objekt mit langer Geschichte. Stefanie und Christian Hippler öffneten die laut eigenen Angaben älteste Weinstube der Stadt neu, doch ihre Zeit dort ist bald zu Ende. "Voll Dankbarkeit und Ehrfurcht, dieses schöne Haus für eine Weile in seiner langen Geschichte begleitet haben zu dürfen, ziehen wir uns dann nach 14 Jahren langsam daraus zurück", schreiben sie in einem offenen Brief. Trotz der traurigen Nachricht hätten sie "durchweg positive" Rückmeldungen der Stammkundschaft erhalten, erklärt Christian Hippler inFranken.de.

Pächter der ältesten Weinstube Bad Kissingens ziehen sich zurück - "für das eigene Wohl"

Seine Frau habe den Brief verfasst. Seit Donnerstag (02. März 2023) sei er online. Mit "Aufhören, solange es noch schön ist", beginnt er. Dies sei ein Gedanke, der die Gastronomen seit vielen Monaten begleite. "Mit der Zeit sind die Herausforderungen der vergangenen Jahre zu riesigen Hindernissen gewachsen, bei denen sich nicht mehr die Frage stellt, wie, sondern ob wir sie überhaupt noch überwinden können und wollen", so der Hintergrund.

Das Paar habe in den vergangenen Jahren intern schon zur Genüge über "unsichere Coronajahre, die Energiekrise, gestiegene Preise, Auflagenirrsinn, verheerenden Fachkräftemangel und die eigene Gesundheit" sinniert. Lieber wolle man die tägliche Arbeit wieder positiv angehen. "Schweren Herzens, aber gut überlegt, treten wir - für das eigene Wohl und das unserer Familie - vorerst kürzer und verlängern den Pachtvertrag von Schuberts Wein & Wirtschaft über März 2024 hinaus nicht", heißt es.

Im selben Zuge bedankt sich das Paar für die "großartigen, langjährigen Mitarbeiter", die schon längst zu Freunden geworden seien. Ihnen nähmen die Hipplers mit der Entscheidung "auch die Last der gegenwärtigen Situation. Sie tragen

einen Löwenanteil an unserem Erfolg - ohne sie stünde unser Schuberts nicht ganz weit vorne".

Weinstube bleibt noch ein Jahr geöffnet - Gastronomen verschwinden nicht ganz

Sofern es ihnen möglich sei, hielte das Team den Betrieb bis zum Ende dieses Jahres regulär aufrecht. "Für Januar und Februar 2024 haben wir zum Dank noch ein paar schöne Ausklang-Ideen, über welche wir rechtzeitig informieren werden."Wie es mit der ältesten Weinstube Bad Kissingens weitergeht, liege in der Hand des Verpächters, so Christian Hippler. Eine Beruhigung aber für die Stammkundschaft: "Wir sind im Bratwurstglöckle weiterhin vertreten."