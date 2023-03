Bad Kissinger Ehepaar feiert Diamantene Hochzeit

Gerhard (Gerd) und Rosemarie (Rosi) Schindelmann aus Bad Kissingen blicken auf eine beachtliche gemeinsame Zeit zurück. Er ist 83, sie drei Jahre jünger. 60 Jahre ihres Lebens sind sie nun verheiratet und Mitte März wurde mit der Familie die Diamantene Hochzeit gefeiert. "Es war ein bewegtes, aber doch kein außergewöhnliches Leben", fasst es Gerd Schindelmann im Gespräch mit inFranken.de zusammen. Er hat Antworten auf die Frage, wie eine lange, glückliche Ehe gelingt.

"Touren in allen Erdteilen": Bad Kissinger Ehepaar bereist jahrzehntelang Länder der Welt

"Ich habe meine Frau mit 16 Jahren kennengelernt", erinnert er sich. Er sei damals beim Bundesgrenzschutz in Coburg gewesen und habe mit einem Freund am Main gepaddelt. "Die Eltern meiner jetzigen Frau hatten auch ein Boot. Es kam also ein Paddelboot mit zwei jungen Mädchen vorbei und die haben wir dann im wahrsten Sinne des Wortes abgeschleppt", lacht er. Es hätten weitere Treffen auf Veranstaltungen gefolgt. "Sie hat mir damals sehr imponiert. Sie war Tennisspielerin und hatte schon mit 16 einen Führerschein." Rosi habe zu der Zeit in einem kleinen Lebensmittelgeschäft ihrer Mutter gearbeitet.

Schließlich sei es für Gerd mit den Eltern nach Bad Kissingen gegangen. "Ich bin noch lange mit dem Motorrad nach Coburg zu meiner 'Braut' gefahren." Das Paar habe sich mit Einverständnis der Eltern "anständig verlobt". Vierzehnheiligen sei der auserwählte Ort der Trauung gewesen. Gemeinsame Interessen füllten die kommenden Jahre mit vielen Erlebnissen: "Wir waren schon immer Wassersportler und sind viel gesegelt. Wir sind auch begeisterte Reisende." Mit ihrem Wohnmobil hätten sie "sämtliche europäische Länder von Island bis nach Griechenland" besucht, berichtet der heute 83-Jährige.

"Auch große Touren in allen Erdteilen" seien dabei gewesen. Er sei "der Macher" der beiden und bringe oft Vorschläge ein. Sie habe "gute Nerven" und mache viel mit. "Wir haben große Wanderungen gemacht. In den 70er Jahren sind wir 200 Kilometer von Kathmandu in Nepal bis nach Pokhara gelaufen", schwärmt er. Auf einer Webseite teilen sie Reiseberichte und Stationen ihres familiären Lebens. Zwei Töchter, zwei Enkel und zwei Urenkel gehörten dazu, die in der unmittelbaren Umgebung wohnten und einen engen Kontakt zu dem Paar pflegten.

"Äußerste Selbstdisziplin und ein harmonisches Umfeld" - berühmter Schauspieler liefert Lebensphilosophie

Von Tochter Silke hätten die Schindelmanns einmal eigene Visitenkarten mit dem Zusatz "manchmal sind sie auch zu Hause" geschenkt bekommen. Und wie kann die Beziehung der beiden beschrieben werden? "Es gibt keine Diskrepanz zwischen uns, es stimmt meistens überein", antwortet er. Ein Nein werde beiderseits akzeptiert. "Gegenseitige Achtung und Toleranz gehören dazu, auch in schlechten Zeiten." Davon zeugt auch das berufliche Engagement, das Rosi Schindelmann ausleben konnte.

Vom Einzelhandel sei es für sie zur Bank gegangen und mit dem Umzug nach Bad Kissingen habe eine 30-jährige Karriere in der Verwaltung einer Klinik begonnen. Gerd Schindelmann sei über 40 Jahre lang Geschäftsstellenleiter einer Zweigstelle der Sparkasse Bad Kissingen gewesen und engagiere sich dazu noch immer in 19 Bad Kissinger Vereinen. Er habe sich das Lebenselixier des über 100 Jahre alt gewordenen Schauspieler Johannes Heesters zu Herzen genommen: "Arbeit, Arbeit, Arbeit." Das bedeute unter anderem "äußerste Selbstdisziplin und ein harmonisches Umfeld - und das ist bei uns gegeben."

Für die Zukunft wünschten die Schindelmanns sich, "dass es ein wenig ruhiger wird. Wir wollen in eine kleinere Einliegerwohnung in unserem Haus ziehen." Weiterhin wolle sich das Bad Kissinger Paar "so viel es geht draußen" aufhalten. Der Tag beginne schon um 6.30 Uhr und werde mit einem gemeinsamen Morgenspaziergang eingeleitet. Sein Fazit zum Schluss: "Wenn einer von uns stirbt, dann soll der andere nicht traurig sein. Es war wunderschön."