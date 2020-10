Das berhmte Gedicht von Friedrich Rckert geht einem immer wieder durch den Kopf, vor allem die erste Strophe: "Ich bin der Welt abhanden gekommen,/Mit der ich sonst viele Zeit verdorben,/Sie hat so lange nichts von mir vernommen,/Sie mag wohl glauben, ich sei gestorben!" "Ich", das ist in diesem Fall der Maler und Bildhauer Artur N. Dannhuser, der vor einigen Tagen achtzigjhrig in Bad Kissingen gestorben ist und im engsten Familienkreis beigesetzt wurde. Das ist, so bedauerlich und traurig der Verlust ist, ein ganz normaler Vorgang, dass ein Mensch aus dem Leben und aus seinem Umfeld gerissen wird. Aber hier war eines etwas anders.