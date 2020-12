Der Weihnachtsmarkt musste für 2020 schweren Herzens abgesagt werden und deshalb hat Stadtmarketing PRO Bad Kissingen e.V. in Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Kissingen ein großes Weihnachts-Gewinnspiel auf den Weg gebracht. Geplant war der Zeitraum vom 1. bis 24. Dezember 2020 und das Bad Kissinger Christkind war auch schon für die Auslosung an Heiligabend bestellt, teilt Geschäftsführer von Pro Bad Kissingen, Klaus Bollwein in einer Pressemitteilung mit.

Das Christkind hätte auch richtig zu tun gehabt, denn inzwischen sind es über 150 Preise mit einer Gesamtsumme von fast 10 000 Euro, die verlost werden.

Aufgrund des aktuellen Lockdowns kam es leider auch in diesem Fall anders als erwartet. Doch wer sein Kärtchen noch nicht voll hat, bekommt jetzt noch eine Chance: Das große Weihnachts-Gewinnspiel in der Stadt Bad Kissingen wird bis Ende Januar verlängert. Sollte der Lockdown allerdings länger gehen, was die Geschäftswelt nicht hofft, dann wird das Spiel ab Wiedereröffnung der Geschäfte noch eine weitere Laufzeit von zwei Wochen haben. "Corona macht alles möglich, auch ein Weihnachts-Gewinnspiel im Januar", sagt Bollwein und ergänzt, "wenn sich der Lockdown jedoch noch länger hinziehen sollte, dann wird das Christkind gemeinsam mit der Prinzengarde aus Reiterswiesen die offizielle Verlosung durchführen".

Drei Stempel

Für die Teilnahme an dem Gewinnspiel muss man bei seinen Einkäufen in Bad Kissingen drei Stempel auf einer Teilnehmerkarte sammeln, die von den Geschäften ausgegeben wird. Da diese Gewinnspiel sehr gut bei den Kunden ankommt und gerade in der zweiten Adventswoche an Fahrt gewonnen hat, waren sehr viele Teilnehmer traurig, dass sie durch den Lockdown keine Chance mehr haben, ihre Karte voll zu bekommen und damit an der großen Verlosung teilnehmen zu können, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Dies ist durch die Verlängerung wieder möglich geworden.

Auch die Zusatzchance der Stadt Bad Kissingen wird es im neuen Jahr noch zweimal geben. Jeder, der seine Karte voll gestempelt hat und ein Selfie von sich und der Karte macht, dieses dann an die Facebook-Seite oder die WhatsApp-Adresse der Stadt Bad Kissingen beziehungsweise an die Facebookseite von Pro Bad Kissingen schickt, kann an der Zusatzchance teilnehmen und wöchentlich Bad Kissinger Geschenk-Gutscheine im Wert von 150 Euro von der Stadt Bad Kissingen gewinnen.

Weitere Informationen zu dem Gewinnspiel und den Preisen gibt es online auf dem Stadtportal. Auf diesem Portal werden auch alle Informationen zu finden sein, wenn die Aktion im neuen Jahr weitergehen wird.