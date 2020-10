Bad Kissingen vor 14 Minuten

Einsatz

Bad Kissingen: Chlorgasaustritt in der Frankenklinik

In der Frankenklinik in der Menzelstraße/ Ballingstraße in Bad Kissingen hat es am Freitagvormittag, 16. Oktober, einen Chemieunfall gegeben. Rettungskräfte haben rund hundert Personen evakuiert.