In der Danziger Straße in Bad Kissingen hat eine 38-jährige Autofahrerin am Mittwoch (22. Februar 2023) einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem drei Autos und mehrere Menschen zu Schaden kamen.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen den Vorgang schildert, überfuhr sie gegen 13 Uhr ein Stoppschild. Dabei übersah sie das aus Richtung Nüdlingen entgegenkommende Auto, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurde der entgegenkommende Wagen in ein weiteres verkehrsbedingt wartendes Auto geschoben.

Frau überfährt Stoppschild in Bad Kissingen - mehrere Personen kommen ins Krankenhaus

Die Unfallverursacherin sowie die beiden Insassen des zweiten Wagens wurden leicht verletzt. Sie kamen daraufhin in ein Krankenhaus in Bad Neustadt. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Während des Einsatzes stellte die Feuerwehr Bad Kissingen die Verkehrsregelung an der Unfallstelle her, so die Polizei weiter. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 83.000 Euro.