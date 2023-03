Gleich drei Verkehrsunfälle haben sich im Laufe des Dienstags (28. Februar 2023) im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau ereignet: Bei einem davon hatte ein Lastwagen eine Eisplatte verloren, die dann in die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos krachte. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 24.000 Euro.

Gegen 7 Uhr kam es zunächst zu einem Auffahrunfall an der Einmündung der Staatsstraße 2289 von Riedenberg kommend in die B286. Eine Autofahrerin bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende Pkw verkehrsbedingt an der Einmündung anhalten musste und fuhr auf diesen auf.

Vom Lkw gefallen: Eisplatte kracht bei Bad Brückenau in Windschutzscheibe

Um 11.25 Uhr kam es zwischen Bad Brückenau und Römershag zu einem weiteren Unfall: Hier löste sich vom Dach eines Lkw-Aufliegers eine Eisplatte und schlug in die Windschutzscheibe eines dahinterfahrenden Autos ein. Unbeteiligte Zeugen beobachteten den Unfall und notierten sich das Kennzeichen des weiterfahrenden Lkw, der den Vorfall scheinbar nicht mitbekommen hatte, wie die Polizeiinspektion Bad Brückenau mitteilte.

Zu einem dritten Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in Wildflecken an der Kreuzung Reußendorfer- und Sonnenstraße. Hier missachtete eine Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Fahrers. Bei allen Unfällen blieben die Beteiligten unverletzt.

Die Polizei hat zudem einen wichtigen Hinweis für Verkehrsteilnehmer: In der kalten Jahreszeit komme es immer wieder zu Vorfällen, bei denen bei frostigen Temperaturen zur Nachtzeit das Wasser auf den Lkw-Planen gefriert. "Diese lösen sich dann bei der Fahrt und werden zu gefährlichen Geschossen", heißt es im aktuellen Bericht vom Mittwochvormittag. Auch auf der A73 und A70 kam es zu mehreren solcher Unfälle. Lkw-Fahrer seien daher vor Antritt der Fahrt dazu verpflichtet, ihre Fahrzeuge von den Eismassen zu befreien. "Was zugegebenermaßen nicht immer einfach ist", fügt die Inspektion an.

