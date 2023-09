Im Rahmen der "KissSalis Music-Nights" tritt Andreas Kümmert am Freitag, 8. September 2023, ab 19 Uhr in der Kisssalis-Therme in Bad Kissingen auf. Das teilt die Therme mit.

In drei Live-Sessions sorgt der Gewinner von "The Voice of Germany" mit seiner außergewöhnlichen Stimme für beste Unterhaltung, verspricht die Therme.

KissSalis Therme: Andreas Kümmert als Stargast bei den Music-Nights

Das Live-Konzert ist im Thermeneintritt inkludiert, man also keine Karten im Vorfeld besorgen.

Andreas Kümmert aus Gemünden am Main (Landkreis Main-Spessart) gilt als der Blues-Rocksänger aus Deutschland mit zeitloser Musik. Die Thermengäste können sich auf eindrucksvolle Rock-Nummern, fulminante Balladen oder seine speziellen Interpretationen bekannter Hits freuen.

Die Zuhörer und Zuschauer können sich von der besonderen Stimmung mitreißen lassen und tanzen, oder einfach im warmen Wasser liegen und der Musik lauschen. Das Lichtspiel der großen Säule und der Nachthimmel ergänzen das besondere Ambiente.

Bei schönem Wetter im Freien

Bei schönem Wetter findet die Music-Night sogar im Außenbereich der Thermen-Landschaft statt, was bei den Music-Nights im Juli und August für Urlaubsfeeling sorgte, heißt es in der Mitteilung.

Abgerundet wird der Abend durch alkoholische oder auch alkoholfreie Cocktails, die sich die Gäste ganz nach Belieben von "Setos Cocktailbar" direkt vor Ort mixen lassen können.

Mehr Infos zu den Music-Nights gibt es auf den offiziellen Internetseiten der Thermen.

Die weiteren Termine der KissSalis Music-Nights in diesem Jahr:

Freitag, 13. Oktober 2023: Monkeyman Band

Freitag, 10. November 2023: Jets Duo

Freitag, 8. Dezember: Joustix

