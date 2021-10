Der Rückblick auf das Coronajahr 2020 prägte auch die Jahresversammlung des Eine-Welt-Vereins. Der von ihm ehrenamtlich betriebene Weltladen mit seinen Fairhandels-Produkten war von März bis Mai geschlossen. Im Anschluss daran wurde der Verkauf mit Drei-Tages-Schichten unter erschwerten Bedingungen aufrechterhalten. "Der Schutz unserer Ehrenamtlichen, von denen viele im Rentenalter sind, stand dabei im Vordergrund", sagte Vorsitzende Bianca Key.

Mit viel Einsatz des Vorstands und der Mitglieder wurde über die Internetseite eine Online-Bestellmöglichkeit eingerichtet. Die Waren konnten dann vor Ort abgeholt werden.

Die als Vorsitzende bestätigte Oerlenbacherin Bianca Key dankte dem Vermieter des Verkaufsraumes in der Prinzregentenstraße für sein Entgegenkommen: "Eine Mietminderung um 15 Prozent für die Monate Juli bis Dezember hat uns sehr geholfen", so Key. Der Weltladen erzielt keine Gewinne, alle Einkünfte gehen nach Abzug der Fixkosten in soziale Projekte weltweit, die dem Fairtrade-Engagement angeschlossen sind.

Alljährlich fest im Terminkalender geplante Aktionen im Rahmen der Kissinger Fairtrade-Town-Kampagne konnten nicht oder nur sehr abgespeckt stattfinden. So gab es im Rahmen der Fairen Woche im September erstmals kein Faires Frühstück. Stattdessen wartete ein Quiz auf die Kundinnen und Kunden des Weltladens mit der Chance auf Sachpreise oder Fairtrade-Spezialitäten.

"Besonders bitter war der erneute Lockdown im Dezember, denn in den Tagen vor Weihnachten sind Fairtrade-Artikel besonders gefragt", erinnerte Key. Man habe aus der Not aber eine Tugend gemacht und sei mit Aktionen an die Öffentlichkeit gegangen. So wurde unter anderem an die Einsatzleute an der Corona-Teststrecke und an die Pflegekräfte am Elisabeth-Krankenhaus fair gehandelte Schokoladenriegel verteilt.

Kassierer Kurt Hiebel informierte die rund 40 ehrenamtlich tätigen Mitglieder darüber, dass trotz aller Hürden wieder eine Spendensumme von 9000 Euro erwirtschaftet werden konnte. Der Kissinger Weltladen fördert weltweit sechs Projekte, darunter die in Nüdlingen gegründete Organisation "Frederic - Hilfe für Peru".

Kurzt Hiebel gab sein Amt aus Altersgründen ab. Neu auf den Posten gewählt wurde Wolfgang Haupt.

Der Weltladen ist die Basis der Bad Kissinger Fairtrade-Town-Kampagne. Deren Steuerungsgruppe veranstaltet regelmäßig Aktionen rund um fair gehandelte Produkte. "Nach mehr als einem Jahr Zwangspause freuen wir uns, wieder die beliebte Wein- und Schokoladenprobe anbieten zu können", informiert die Sprecherin Susanne Wahler-Göbel in einer Pressemitteilung. Am 16. Oktober gibt es anlässlich der Gesundheitstage einen Stand vor dem Weltladen in der Prinzregentenstraße. Genascht und probiert werden darf ab 10 Uhr. "Die ausgewählten Weine und Schokoladen sind bio- und fairhandelszertifiziert."