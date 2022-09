In der Region Main-Rhön setzte die Herbstbelebung am Arbeitsmarkt ein. Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat um 196 beziehungsweise 2,3 Prozent gesunken. Insgesamt waren im September in der Region Main-Rhön 8329 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte, auf 3,4 Prozent, zurück. Im Landkreis Bad Kissingen waren im September 1874 Menschen ohne Arbeit, die Quote liegt unverändert bei 3,3 Prozent.

"Der regionale Arbeitsmarkt zeigte sich zu Herbstbeginn stabil. Die Arbeitslosigkeit sank, die Zahl der Anträge auf Kurzarbeit bewegte sich auf niedrigem Niveau nahezu unverändert, wenngleich die Nachfrage nach Arbeitskräften leicht zurückging. Der Krieg in der Ukraine, Lieferengpässe, Preiserhöhungen und insbesondere die unsichere Energieversorgung ließen den Arbeitsmarkt bislang nahezu unbeeindruckt", erläutert Thomas Stelzer, der Leiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt die Zahlen in einer Mitteilung.

Die Zahl der Betriebe, die für ihre Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet hatten, stieg im letzten Monat von 45 auf 52 Betriebe. Ebenso stieg die Zahl der von Kurzarbeit betroffenen Personen im gleichen Zeitraum von 1868 Arbeitnehmer auf 1919 um 51 Personen an.

Die Zahl der neu gemeldeten Stellen sowie der Bestand an offenen Stellenausschreibungen sanken im Vergleich zum Vormonat. Die Vermittlungsfachkräfte im gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit und der Jobcenter hatten im Berichtsmonat 794 neue Suchanfragen nach Arbeitskräften von Arbeitgebern entgegengenommen. Das waren 217 Stellen (minus 21,5 Prozent) weniger als im Vormonat.

"Die regionalen Unternehmen suchen überwiegend qualifizierte Fachkräfte, aber auch Helfer. Unabhängig von der Qualifikation der Arbeitslosen kommen häufig weitere persönliche Merkmale hinzu, die eine schnelle Integration in den Arbeitsmarkt erschweren. Dies können zum Beispiel Langzeitarbeitslosigkeit, gesundheitliche Beeinträchtigungen oder/und fehlende sprachliche Kompetenzen sein. Daher kann es auch in Zeiten einer hohen Arbeitskräftenachfrage gleichzeitig eine nennenswerte Arbeitslosigkeit geben", so Stelzer.

Seit Jahresbeginn wurden 9067 Stellenzugänge verzeichnet, dies entsprach einem Rückgang von 467 Stellen (minus 4,9 Prozent) im gleichen Zeitraum des Vorjahres.