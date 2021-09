Am Freitagmittag (03. September 2021) wollte in Bad Kissingen ein Adaptivbikefahrer von der Freiherr-Von-Lutz-Straße nach links auf die B287 in Richtung Münnerstadt abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, der mit seinem Bike aus Münnerstadt stadteinwärts fuhr.

Wie die Polizeiinspektion Bad Kissingen am Samstag (04. September 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, kam es zu einem Zusammenstoß der beiden, wobei das Adaptivbike stark beschädigt wurde. Beide Fahrer kamen mit leichten bis mittelschweren Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Münnerstadt der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Vorschaubild: © Sdmg (dpa)