79-Jähriger wurde im Kreis Aschaffenburg vermisst

wurde im vermisst Auto des Vermissten in Waldgebiet gefunden

in gefunden Polizei stellt Vermisstenfahndung ein - Rentner tot aufgefunden

Seit Freitagabend wurde im Raum Aschaffenburg ein 79-jähriger Senior vermisst. Das Auto des Mannes wurde in einem Waldgebiet aufgefunden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg bat nun auch die Bevölkerung um Mithilfe und gab am Samstag eine aktuelle Vermisstenfahndung heraus. Nun ist traurige Gewissheit, was viele angesichts der bitterkalten Temperaturen befürchtet haben: Der Mann wurde durch Einsatzkräfte am Sonntagvormittag leblos in dem Waldstück aufgefunden.