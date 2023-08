Stockstadt a. Main: A3-Anschlussstelle teils gesperrt - wegen Fahrbahnerneuerung

Wie die Autobahn GmbH des Bundes Außenstelle Würzburg mitteilt, wird auf der A3 zwischen den Anschlussstellen Seligenstadt und Aschaffenburg-Ost ab Samstag, den 26. August 2023, bis voraussichtlich Samstag, den 21. Oktober 2023, die Richtungsfahrbahn Nürnberg erneuert.

Die hierzu einzurichtende Baustellenverkehrsführung erfordert von Dienstag, den 29.08.2023, bis voraussichtlich Sonntag, den 15.10.2023, die Sperrung der Auffahrt der AS Stockstadt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt.

Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Stockstadt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auffahren möchten, werden über die bestehende Bedarfsumleitung U50 zur Anschlussstelle Mainhausen auf die A45 geleitet und von dort über das Autobahndreieck Seligenstadt auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt geführt.

Während der Bauarbeiten stehen den Verkehrsteilnehmern auf der A3 alle Fahrstreifen mit eingeschränkter Breite zur Verfügung.

Die Autobahn GmbH des Bundes Außenstelle Würzburg bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidbaren Verkehrsbehinderungen um Verständnis sowie um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.