Am Dienstagnachmittag (10. August 2021) ist ein Exhibitionist in einem Naherholungsgebiet in Aschaffenburg einer Frau gegenübergetreten und onanierte vor ihren Augen. Gemeldet hat sich die 73-jährige Frau am Mittwochmorgen (11. August 2021) bei der Polizei und berichtete, dass ihr am Vortag, gegen 16.00 Uhr im Naturschutzgebiet "Scheinheimer Exe" ein ihr unbekannter Mann gegenübertrat und an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Der etwa 20-jährige Mann soll ausschließlich mit einem weißen Kapuzenpulli bekleidet gewesen sein, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag (12. August 2021) in einer Pressemitteilung. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und sucht Zeugen. Personen die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unbekannten geben können, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 06021/857-1733 zu melden.