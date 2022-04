Am Mittwoch (06. April 2022) hat ein rasender Lkw gegen 12.00 Uhr mittags einen Autofahrer auf der A3 bei Hösbach in Richtung Frankfurt überholt. Der Autofahrer informierte anschließend die Polizei. Kurze Zeit später konnten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach den Fahrer des Lkws anhalten und auf einem nahegelegenen Parkplatz kontrollieren.

Die Messung mit einem Kontrollgerät ergab eine Vielzahl an Geschwindigkeitsüberschreitungen. Die höchste Geschwindigkeit betrug "unglaubliche" 157 km/h, so die Polizei am Donnerstag (07. April 2022). Die Gesamtheit aller Geschwindigkeitsverstöße ergab ein Bußgeld in Höhe von 7000 Euro. Hinzu kommen rund 900 Euro für diverse Ruhezeitverstöße. Der Lkw sowie die Ladepapiere wurden sichergestellt. Der Fahrer darf mit seinem Sattelzug erst wieder auf die Straße, wenn das Bußgeld bezahlt ist.