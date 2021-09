Wie die Polizeiinspektion Aschaffenburg mitteilt, kam es am Mittwochabend (29. September) im Kreuzungsbereich des Westrings und der Darmstädter Straße zu einem Unfall. Ein Motorrad-Fahrer war auf dem Westring in Richtung Nilkheim unterwegs und hatte laut Aussage eines unbeteiligten Zeugen Grün, schreibt die Polizei.

Ein 48-jähriger Subaru-Fahrer auf der Darmstädter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt übersah laut Polizeiinspektion beim Passieren des Kreuzungsbereiches den Motorrad-Fahrer "und schleuderte diesen einige Meter in Richtung der Innenstadt." Während der Autofahrer unverletzt blieb, wurde der Motorrad-Fahrer schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro, heißt es. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich wurde durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Aschaffenburg für die Dauer von etwa 45 Minuten komplett gesperrt.