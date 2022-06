Ein großes Waldstück im Landkreis Aschaffenburg ist am Donnerstagnachmittag (23. Juni 2022) in Brand geraten: Bei den Löscharbeiten nahe Stockstadt, bei denen 260 Einsatzkräfte vor Ort waren, wurde ein Feuerwehrmann verletzt.

Gegen 14.20 Uhr ging bei der Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über eine Rauchentwicklung in einem Waldstück nahe der B26 ein. Obwohl die Einsatzkräfte sofort alarmiert wurden, breitete sich das Feuer aufgrund der hohen Temperaturen, der aktuellen Trockenheit und auch wegen des vorhandenen Windes schnell auf eine Fläche von rund 25.000 Quadratmeter aus, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Waldbrand im Kreis Aschaffenburg: 260 Einsatzkräfte vor Ort

Gegen 17 Uhr konnte das Feuer größtenteils unter Kontrolle gebracht werden. Die Bekämpfung kleiner Glutnester war erst gegen 20 Uhr beendet. Für die Löscharbeiten waren rund 260 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis Aschaffenburg und dem benachbarten Babenhausen mit circa 40 Fahrzeugen im Einsatz.

Während des Einsatzes verletze sich ein Feuerwehrmann leicht, er wurde vor Ort medizinisch behandelt. Die Bundesstraße 26 musste aufgrund der Löscharbeiten zwischen der Bundesstraße 469 und Babenhausen bis etwa 22 Uhr komplett gesperrt werden, was in den späten Nachmittagsstunden und auch am Abend im Großraum Aschaffenburg und im benachbarten Hessen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt nun die Polizeiinspektion Aschaffenburg. Aktuell sei aber noch völlig unklar, was der Auslöser für den Brand war.

Mehr zum Thema: Starke Gewitter, Hagel und Waldbrandgefahr - Experten warnen vor Wetterextremen zum Wochenende