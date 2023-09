Update vom 06.09.2023, 12 Uhr: Nach sexueller Beslätigung am Friedhof - Tatverdächtiger ermittelt

Nach einem sexuellen Übergriff auf einem Friedhof in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) hat die Polizei nun einen Ermittlungserfolg gemeldet: Nachdem eine Frau im August von einem Unbekannten am örtlichen Friedhof sexuell belästigt worden war, hat die Aschaffenburger Polizei inzwischen einen Tatverdächtigen ermitteln können. Aufgrund des Zeugenaufrufs hatten sich nämlich noch drei weitere Frauen bei der Polizei gemeldet.



Die junge Frau hatte bei der Polizei Anzeige erstattet, als sie am 19. August von einem ihr unbekannten älteren Mann auf dem Friedhofsgelände im Bartholomäusweg gegen ihren Willen umarmt und geküsst wurde. Die Ermittlungen haben in Kombination mit einem Zeugenaufruf schließlich neue, wichtige Erkenntnisse geliefert: Drei weitere Frauen haben sich inzwischen bei der Polizei gemeldet, denen auf dem Friedhof in der Vergangenheit Ähnliches passiert war, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Dadurch konnten die Beamten auch schnell einen Mann identifizieren, der sich als Tatverdächtiger herauskristallisiert hat. Dabei handelt es sich um einen deutlich über 80-jährigen Landkreisbewohner, der sich ebenfalls als Friedhofsbesucher dort aufhielt. Die Ermittlungen, die wegen sexueller Belästigung geführt werden, dauern unterdessen an.

Erstmeldung vom 21.08.2023, 9.45 Uhr: Frau von Unbekanntem auf Friedhof sexuell belästigt

Ein älterer Mann hat eine 23-jährige Frau auf einem Friedhof sexuell belästigt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag (19. August 2023) in Großostheim auf dem Friedhof im Bartholomäusweg. Dort sprach der Unbekannte die Frau zunächst an. Anschließend packte er offenbar ihren Arm und zog die Frau zu sich, um sie zu umarmen, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken.

Der Unbekannte belästigte die Frau daraufhin noch weiter: Er küsste sie "gegen ihren Willen auf den Bauch und drückte seinen Kopf auf ihre Brust". Anschließend gelang es der Geschädigten, sich von dem Mann zu lösen und davonzulaufen.

Eine eingeleitete Fahndung nach dem Tatverdächtigen blieb erfolglos. Die Polizei bittet deshalb nun um Hinweise. Über den Mann sind folgende Details bekannt:

etwa 1,65 Meter groß

Alter: etwa 70 Jahre

Outfit: blaues Shirt und eine kurze, weiße Hose

Zeugenaussagen und Hinweise über die Identität des Unbekannten nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Vorschaubild: © pixabay/Anemone123