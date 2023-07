Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist es in Aschaffenburg zu einem Klebe-Protest der Klimaaktivisten der "Letzten Generation" gekommen. Zunächst klebten sich am Montag (03. Juli 2023) mehrere Personen auf die B8 in der unterfränkischen Großstadt. Am Freitag (07. Juli 2023) war schließlich die Landingstraße im Stadtzentrum betroffen.

Ersten Informationen der Polizei zufolge hatten gegen 17.15 Uhr fünf Personen die Landingstraße unterhalb der Fußgängerzone blockiert. Drei von ihnen klebten sich auf der Fahrbahn fest. Bereits nach einer knappen Stunde konnten die Aktivistinnen und Aktivisten von der Straße entfernt werden. Der Verkehr wurde laut der Polizei rechtzeitig über die vorgelagerten Kreuzungen umgeleitet, sodass es zu keinem nennenswerten Stau gekommen war.

Klima-Kleber blockieren Straße in Innenstadt - wurden sie angegriffen?

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, war eine Streife schnell genug da, um Übergriffe von aufgebrachten Autofahrern gegenüber den Klima-Klebern zu verhindern. Diese schienen jedoch nicht ganz ausgeblieben zu sein. Wie das Main Echo berichtet, sollen zwei Autofahrer die Nerven verloren und drei der Aktivisten an den Beinen von der Fahrbahn geschleift haben. Es sollen sogar Drohungen ausgesprochen worden sein, die blockierenden Personen zu überfahren.

In der vergangenen Woche war es in Franken zu mehreren Klebe-Aktionen der "Letzten Generation" gekommen. Zeitgleich mit der Aktion in Aschaffenburg am Montag gab es auch in Bayreuth und Nürnberg Proteste, bei denen teilweise Hauptverkehrsadern im Zentrum betroffen waren. Schließlich klebten sich am Mittwochabend mehrere Aktivisten in Bamberg auf eine Straße in der Stadtmitte. Auch da gab es Übergriffe gegen die Protestler, die schon einen Tag später in einem Schnellverfahren zu Geldstrafen verurteilt wurden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.