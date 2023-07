In Nürnberg war es bereits die zweite Blockade innerhalb weniger Wochen. Am Montag (03. Juli 2023) klebten sich Aktivisten der "Letzten Generation" am Plärrer auf die Fahrbahn. Der Verkehr musste weiträumig umgeleitet werden, erst nach mehreren Stunden konnten die Aktivisten von der Straße entfernt werden.

Beim Protest in Nürnberg blieb es am Montag aber nicht. Auch in weiteren Städten Frankens kam es zum Wochenstart zu Aktionen von sogenannten "Klima-Klebern". Dies meldeten die Polizeipräsidien von Unter- und Oberfranken am Abend. In Bayreuth platzte einem Autofahrer jedoch der Kragen und er wurde handgreiflich gegenüber den Demonstranten.

Auch in Aschaffenburg und Bayreuth - "Klima-Kleber" protestieren in mehreren Städten

In Bayreuth demonstrierten Mitglieder der "Letzten Generation" auf dem Wittelsbacher Ring demonstriert. Dabei haben sie sich

laut der Polizei zum Teil auf der Fahrbahn festgeklebt und den Verkehr kurzzeitig blockiert. Gegen 17.00 Uhr protestierten insgesamt sieben Aktivisten auf dem Wittelsbacher Ring auf der Höhe der Friedrichstraße. Fünf der Aktivisten klebten sich hierzu auf die Fahrbahn und blockierten so den Verkehr.

Beamte der Bayreuther Polizei leiteten diesen kurzzeitig um und lösten die Demonstranten mit Unterstützung von Feuerwehr und Rettungsdienst von der Straße. Die Anhänger der „Letzten Generation“ mussten durch Polizisten von der Fahrbahn getragen werden. Die blockierenden Personen erwartet jeweils eine Anzeige wegen Nötigung. Ein Autofahrer war mit dem Protest nicht einverstanden und nahm ein Transparent kurzzeitig an sich. Auch gegen ihn wird nun ermittelt.

Bereits gegen 16.30 Uhr gingen die ersten Mitteilungen bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein, wonach mehrere Personen die Hanauer Straße (Verlängerung der Bundesstraße B8) in Fahrtrichtung Stadtgebiet Aschaffenburg blockieren würden. Die rasch vor Ort befindlichen Beamtinnen und Beamten der Aschaffenburger Polizei stellten insgesamt fünf Personen fest, welche sich auf der Fahrbahn befanden. Drei Personen hiervon hatten sich bereits an der Fahrbahn festgeklebt.

Klimaprotest in Bayreuth - Autofahrer entreißt Transparent

Die Einsatzkräfte geleiteten zwei Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung von der Fahrbahn. Drei Teilnehmer, die sich bereits an der Fahrbahn festgeklebt hatten, wurden durch speziell geschulte Polizeibeamte mit geeigneten Lösungsmitteln von der Straße gelöst. Um 17.45 Uhr wurde der Bereich wieder freigegeben.



Die zwei stadteinwärts führenden Spuren der Hanauer Straße waren durch die Aktion zeitweise blockiert, wodurch es auch zu Rückstau bis zur Anschlussstelle Kleinostheim kam. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr durch die Einsatzkräfte über die Gegenfahrbahn an der Örtlichkeit vorbeigeführt. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei organisierten eine Ableitung im Bereich der Anschlussstelle.



Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und die Autobahnmeisterei im Einsatz. Gegen die fünf Personen wurden nun Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.