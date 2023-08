Telefonbetrüger hatten am Montag (31.07.2023) in Aschaffenburg eine Rentnerin um ihre Wertsachen gebracht. Zwei der Frau unbekannten Männer holten das Diebesgut an ihrem Wohnort ab. Als die Täter wenig später mit dem Auto in eine Polizeikontrolle gerieten, ergriffen sie die Flucht. Nach einer Verfolgungsjagd durch das gesamte Stadtgebiet konnten die Männer am Floßhafen gefasst werden.

Die Betrüger riefen am Montagabend bei einer Rentnerin an, wobei sie sich als Polizeibeamte ausgaben. Durch eine geschickte Masche brachten sie die ältere Dame dazu, ihnen Bargeld und Schmuck zu überlassen. Zwei Männer holten die Wertgegenstände gegen 20.30 Uhr bei ihr Zuhause ab und entfernten sich mit dem Auto vom Tatort.

Nach Betrugsmasche: Männer flüchten vor Polizei - rasante Fahrt durch Aschaffenburg

Kurz darauf entschied laut Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken eine Streife der Aschaffenburger Polizei, das Fahrzeug zu kontrollieren. Als die Täter den sich nähernden Streifenwagen entdeckten, ergriffen sie die Flucht. Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit versuchten sie, den Polizisten zu entkommen. Diese alarmierten sofort weitere Streifenwagen zur Unterstützung. Der Fahrer des weißen Audi RS3 überfuhr mehrere rote Ampeln und gefährdete die Streifenwagen durch waghalsige Überholmanöver. Zudem schrammte das Fahrzeug an mehreren Hauswänden und Verkehrszeichen entlang. Verletzt wurde zum Glück niemand. Laut der Polizei kam bei der rücksichtslosen Fahrweise des Täters nur durch Zufall niemand zu Schaden.

Nach mehreren Kilometern endetet die Flucht abrupt in der Nähe des Floßhafens, als ein Reifen des Fluchtwagens platzte. Die beiden Männer versuchten zu Fuß von der Unfallstelle zu fliehen, wurden jedoch einige Straßen weiter festgenommen.

Die Täter wurden zunächst in die Dienststelle der Kriminalpolizei Aschaffenburg verfrachtet. Nach einer Nacht in Haft wurde der jüngere der beiden Männer (30 Jahre) entlassen. Der Ältere (35 Jahre) sitzt wegen des Verdachts auf bandenmäßigen Betrug in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen gegen beide Täter laufen weiter.

Die Polizei bittet anwesende Verkehrsteilnehmer, die durch Fahrverhalten des weißen Audi RS3 des gefährdet wurden oder zu Schaden gekommen sind, sich undter der Telefonnummer 06021/8571733 zu melden.

Vorschaubild: © Christophe Gateau/dpa