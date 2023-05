Aschaffenburg vor 53 Minuten

Körperverletzung

Beamter verletzt: Polizei schreitet bei Prügelei ein - Mann (26) schlägt Polizisten ins Gesicht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. Mai 2023) haben Beamte die Kontrahenten einer körperlichen Auseinandersetzung getrennt. Ein Tatverdächtiger griff die Beamten hierbei tätlich an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.